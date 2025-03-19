Опубликовано: 19.03.2025 08:35 , Обновлено: 19.03.2025

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил о предстоящем «сужении» перечня товаров, цены на которые регулируются государством. В обновлённом списке останутся только те товары, стоимость которых «больше всего волнует население». Это что, например?

Напомним, на прошлой неделе у премьер-министра прошло совещание посвящённое разработке новой Программы социально-экономического развития на 2026 — 2030. По словам Александра Турчина, к концу этой недели будут готовы первые варианты анкеты для масштабного соцопроса, с помощью которого власти хотят узнать, какие проблемы больше всего волнуют жителей Беларуси.

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Турчин отметил, что при корректировке системы ценообразования и формировании новой формулы, необходимо учесть перечень самых необходимых товаров.

Глава правительства отметил, что в ходе исследования, проведённого в Минской области, выяснилось, что в первую очередь население волнуют цены на лекарства, затем — на одежду, а третье место делят свинина и мясо птицы.

Об этом он рассказал в эфире гостелеканала «Беларусь 1».

Премьер-министр подчеркнул, что, хотя ценовое регулирование, введённое постановлением № 713, и будет пересмотрено, полный отказ от него не планируется. Суть в том, чтобы в рамках суженного перечня установить «рамки» для производителей, избавив их от необходимости согласовывать каждое изменение цен с облисполкомами.

«Есть некие заданные параметры, в рамках которых он работает. Если он выходит за эти параметры, тогда необходимо некое согласование», — пояснил Турчин. Он добавил, что торговые надбавки по оставшимся в списке товарам будут по-прежнему регулироваться, а вот для импортёров возможны изменения.

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По словам Турчина, высказывание президента о «справедливости цены» означает, что эта справедливость должна соблюдаться для всех: и для потребителей, и для производителей, и для торговли.

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