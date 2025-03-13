На сколько могут подорожать стройматериалы в Беларуси за год? Минстройархитектуры ввело новые ограничения

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Опубликовано: 13.03.2025 10:39 , Обновлено: 13.03.2025

Министерство архитектуры и строительства Беларуси внесло изменения в своё постановление о порядке регулирования цен на товары, предназначенные для использования при строительстве и при производстве строительных материалов. В числе прочего ведомство изменило предельное повышение отпускных цен на эти товары. Журналисты Telegraf.news изучили новый документ и узнали, на сколько правительство разрешило производителям поднять цены в этом году.

Новые ограничения прописали в постановлении №28 от 24 февраля, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 13 марта. Как и прежде, государство продолжит регулировать цены на те товары, которые производятся белорусскими юрлицами и предпринимателями, а также ввозятся из-за рубежа и продаются на внутреннем рынке (за исключением некоторых категорий).

Одним из нововведений стало то, что Минстройархитектуры ввело предельную максимальную оптовую надбавку (которую продавец закладывает в отпускные цены) на товары, приобретённые оптовиками на торгах Белорусской универсальной товарной бирже. Теперь надбавка не может превышать 10% к цене сделки, независимо от количества участвующих в торгах посредников.

Кроме того, ведомство изменило предельное значение повышения отпускных цен на товары, используемые в строительстве и при производстве стройматериалов. Если до сих пор правительство допускало повышение цен на 30% в год, то в 2025 году отпускные цены на эти товары не должны подорожать больше чем на 15% в годовом выражении (в сравнении с отпускными ценами, установленными на 31 декабря 2024 года).

В добавок ко всему ведомство дополнило своё предыдущее постановление точным перечнем товаров, которые подпадают под госрегулирование. В него, в частности, включили:

необработанную древесину,

изделия из древесины,

природные пески,

гравий, щебень, глины,

битум и асфальт,

краски и лаки,

некоторые строительные изделия из пластмасс,

двери, окна, рамы,

ряд металлоконструкций,

ванны, раковины, мойки,

изделия для канализационных, водопроводных и аналогичных систем, а также трубы.

[info_b]С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце Министерство архитектуры и строительства утвердило новые нормативы предельной стоимости квадратного метра при строительстве индивидуальных жилых домов в Беларуси. Как и прежде, максимально допустимая стоимость варьируется, в зависимости от типа дома и основного материала, из которого возводятся стены, но сами цены по сравнению с прошлым годом выросли более чем на 13%.

Минстройархитектуры подняло нормативную стоимость «квадрата» в индивидуальных жилых домах на 13%

Кроме того, ведомство повысило коэффициент изменения стоимости зданий и сооружений, который используют при расчете стоимости зданий и сооружений (их частей), в том числе жилых домов, садовых домиков, дач, квартир, комнат, нежилых помещений, хозпостроек, гаражей, машино-мест и не только.

Минстройархитектуры Беларуси повысило коэффициент, влияющий на стоимость недвижимости