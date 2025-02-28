Опубликовано: 28.02.2025 13:32 , Обновлено: 28.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля провёл совещание, посвящённое новой системе регулирования цен. Одним из главных вопросов, озвученных на нём, стала доступность продуктов питания для белорусов. В числе прочего Лукашенко перечислил продукты, на которые цены должны быть «по карману».

«Моё дело обеспечить население теми овощами и фруктами, которые мы производим в Беларуси. Людям должно быть по карману самое простое — капуста, лук, картошка, морковка, яблоки», — заявил Лукашенко, потребовав доложить о ситуации с ценами на эти товары и принятых мерах по обеспечению их доступности.

Он отдельно отметил, что речь идёт не про «всякие там артишоки или авокадо». По его убеждению, «привозная экзотика» должна стоить, сколько стоит на самом деле.

Лукашенко напомнил, что в 2022 году, когда, по его словам, наблюдалась «откровенная ценовая вакханалия», ему пришлось вмешиваться «именем революции», чтобы её остановить. Также он заявил, что «вопреки паникёрам-скептикам, кричавшим, что магазины опустеют, разорятся и закроются, все остались работать и работают», а ассортимент товаров «со временем расширился».

Лукашенко отметил, что если сейчас «что-то где-то не так», то «мы виноваты». «И не надо здесь пенять на какие-то экономические причины», — добавил он.

Он заявил, что выбранная в 2022 году модель позволила сдержать инфляцию. В прошлом году, по официальным данным, она составила 5,2% при плане в 6%, а нынешний год начался «спокойно».

При этом Лукашенко упомянул рост цен на некоторые группы товаров, в первую очередь на овощи. Зимой, по его данным, они подорожали на 15-20%, что противоречит «обещаниям» правительства. А вот на жилищно-коммунальные услуги и топливо рост цен власти «жёстко контролируют».

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Помимо прочего, Лукашенко заявил, что в Беларуси «самые низкие цены в мире». Но если у граждан не хватает денег на покупки, то, по мнению президента, им нужно «идти работать» — искать «вторую, третью работу».

Он добавил, что сегодня «не советские времена» и «лишь бы кого на работу не возьмут», что работодателям нужен «человек, который будет давать результат». Если же белоруса никуда не берут, то необходимо посмотреть, как он «в школе учился» и что у него «в голове есть». Лукашенко добавил, что это «непопулярная позиция, но она жизненная».

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