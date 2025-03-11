Чашка капучино за 9 рублей уже в марте? Кофейни спрогнозировали рост цен на кофе в Беларуси

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Опубликовано: 11.03.2025 12:29 , Обновлено: 11.03.2025

На фоне мировых новостей о резком скачке цен в кофейной отрасли белорусские кофейни спрогнозировали рост стоимости на этот напиток в стране уже в ближайшее время. Например, по оценке основателя сети кофеен "Кофе Саунд" Никиты Чакова, в Минске цена за чашку кофе может быть 8,5-9 рубля уже в марте.

По прогнозу Чакова, в регионах ценники на кофе поднимутся на 1—2 рубля, но будут ниже минских на 10—15%. Основатель “Кофе Саунд” считает, что увеличение стоимости кофе критично для островков в бизнес-центрах (БЦ) и мини-кофеен до 35 квадратных метров.

“Если капучино достигнет цены 8,5—10 рублей, многие постоянные посетители таких небольших кофеен станут экономить и, вероятнее всего, просто откажутся от ежедневной покупки в таких местах. Такие точки находятся в самой большой зоне риска”, - [link href=“https://money.onliner.by/2025/03/11/ceny-na-kofe” target=“_blank” rel=“noopener”] озвучил [/link] свое видение Чаков в разговоре с изданием Onliner.

Он допустил, что к концу 2025 года формат кофейных островков в БЦ почти исчезнет с рынка, заменит его автоматизированная торговля без участия человека (то есть кофейни самообслуживания). При этом, по мнению основателя “Кофе Саунд”, уверенно себя будут чувствовать классические кофейни со своей кухней и посадочными местами, так как их клиенты платят не только за напиток, но и за другие позиции меню (к примеру, десерты), обслуживание, атмосферу.

По прогнозу Чакова, белорусы кофе пить не перестанут, просто будут искать для себя более доступные по цене форматы.

Обжарщик проекта River Roasters, у которого есть своя кофейня в Минске, Артем Петров считает, что чашка капучино должна была стоить 10 рублей еще в начале 2025-го, но часть обжарщиков и поставщиков пока удерживают цены. “Расскажу на примере бразильского кофе. Полгода назад он для нас стоил $7,5—8, сейчас — $9,5—10, и в мае, по нашим прогнозам, будет стоить $12. Это чистая цена килограмма у поставщика, не считая логистику и прочие составляющие его стоимости”, - поделился цифрами он.

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По словам Петрова, за полгода цена на сырье выросла на 50%, и ценового отката в ближайшие два месяца ждать не стоит. По оценке представителя River Roasters, обжарщики увеличат цену до 65 рублей за бразильское сырье.

“Повышение стоимости кофе, скорее всего, коснется всех: капучино от 9 рублей в апреле-мае — вполне реально, хотя еще не факт”, - сказал Петров, добавив, что кофейни обычно откладывают до последнего повышение цен.

В компании Sorso, которая продает свежеобжаренный кофе, считают, что “сейчас кофейным компаниям сложно оставаться в зоне прибыльности, снижается маржинальность бизнеса: остается 5—7% конечной эффективности по отрасли”. Там сказали, что при росте себестоимости сырья на 30% появляется необходимость поднять на 15—18% конечную стоимость продукта.

“Мы не имеем возможности повышать цены в таких пропорциях, потому что потребитель будет не в состоянии покупать такой продукт”, - добавили в Sorso.

Что с ценами на кофе в мире

7 марта международное агентство Reuters [link href=“https://www.reuters.com/markets/commodities/global-coffee-trade-grinding-halt-hit-hard-by-brutal-prices-hikes-2025-03-07/” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link], что рост цен на кофе связан со снижением производства в важных регионах выращивания кофе, особенно в Бразилии, которая является ведущим производителем. А мировые торговцы и обжарщики кофе стали сообщать, что сократили закупки сырья до минимума.

Впрочем, недавний опрос Reuters показал, что цены на арабику могут упасть на 30% к концу года, поскольку высокие цены сдерживают спрос и есть первые признаки высокого урожая в следующем году. Но пока цены существенно не упадут, большую часть кофейной индустрии в мире могут ждать серьезные проблемы, написало агентство.

Ранее Telegraf.news писал, что американская компания Mondelēz International, которой принадлежит бренд шоколада Milka, объявила об уменьшении веса этой продукции. Причина — рост затрат на производство и сырье.

Известный производитель объявил, что уменьшит вес шоколадок. А что по цене?