"А были времена" - Белорус пожаловался на картошку за 3,85 рубля в магазине. Подписчики сказали, куда ему идти

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Опубликовано: 06.11.2024 16:31 , Обновлено: 25.04.2025

Белорус пожаловался в TikTok на картошку за 3,85 рубля в магазине одной белорусской торговой сети. Комментаторы подсказали, где найти значительно дешевле.

Кило белорусской картошки за 3,85 рубля предложили купить в магазине сети “Корона”. “Есть еще, правда, какая-то за 2,46 зеленая и по 6,31 за два [килограмма]. Вот такие цены на картофель у нас в Беларуси”, - пожаловался мужчина.

“Это цены у тебя в “Короне”, а не в Беларуси. Я купил на ярмарке по 80 копеек”, - рассказал один комментатор. У него спросили, в каком городе такая стоимость кило картошки, и сказали, что в Минске - 1,4 рубля.

“Картофель мытый, отборный, поэтому и дороже. Поставщик тоже за такой товар цену ставит немалую”, - написал другой.

“Все кричали “зачем эту картошку сажать, все можно купить”. Пожалуйста, покупайте, какое разнообразие”, - видно, порадовался, что вырастил свою картошку третий пользователь TikTok.

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“А были времена, когда картошка стоила 10 копеек, просто развелось много мироедов”, - вспомнил молодость еще один.

Другие в основном рассказывали, за сколько они покупают картошку: на рынке в Таборах под Минском - 70 копеек, в дискаунтерах “Грошык” - 0,95, в райпо - около 90, в магазине сети “Санта” в Бресте - 1 рубль за кило, в “Соседях” - 95.

Ранее Telegraf.news писал, что пенсионерка из Добруша опубликовала видео в TikTok, где пожаловалась на “гнилую и вонючую” картошку, которую она приобрела на местном рынке. По ее словам, за три сетки такого корнеплода пришлось отдать 151,7 рубля, однако качество продукта оставляло желать лучшего.

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