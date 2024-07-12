Стало известно, за сколько компания "молочного" бизнесмена Савчука купила 13 ресторанов Mak.by в Минске
Консалтинговая компания Colliers International опубликовала аналитический отчет, в котором среди прочего рассказала, за какую сумму были проданы 13 ресторанов быстрого питания Mak.by в Минске.
Компания “Кволити Фуд”, которой владеет бизнесмен Алексей Савчук и сфера деятельности которой - рестораны, выкупила объекты Mak.by общей площадью 11,6 тыс. квадратных метров за $20,2 млн . Продавцом выступал Государственный комитет по имуществу Беларуси.
“Эта сделка может стать наиболее значимым инвестиционным событием рынка торговой недвижимости 2024 года”, - отметили эксперты Colliers International.
Алексею Савчуку принадлежат такие активы, как предприятие “Молочные горки” в Горках Могилевской области, бренд Exponenta, завод “БелСыр”, Кировский пищевой комбинат, молодечненский мясокомбинат “Акдимол”. Известно, что Савчук продвигает белорусские молочные продукты на российском рынке и владеет несколькими молочными предприятиями в РФ.
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О том, что у Mak.by сменился владелец, стало известно в начале июня, писал портал Office Life. Компания “Кволити Фуд” стала собственником “КСБ Виктори Рестораны».
По всей Беларуси у Mak.by сейчас насчитывается 23 точки.
К слову, в январе 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что “появился частник, который готов купить” рестораны Mak.by. “[Готов] заплатить деньги, и деньги немалые. Нормальный белорус, у которого есть собственность, готов развивать эту сеть”, - говорил глава государства.
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Напомним, бренд McDonald’s объявил о своем уходе из Беларуси в ноябре 2022 года. Изначально зайти на белорусский рынок планировала российская сеть “Вкусно - и точка”, однако по итогу владеть ресторанами стала «КСБ Виктори Рестораны». В апреле 2023 года бренду дали название - Mak.by.