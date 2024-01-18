«Просто под руку попались» – Лукашенко рассказал, как создавал «замену» Макдональдс

Опубликовано: 18.01.2024 18:26 , Обновлено: 18.01.2024

На совещании с руководством Совета Министров 18 января Александр Лукашенко рассказал, как «Беларусь может и должна заниматься импортозамещением в тех сегментах, которые по причине санкций были оставлены инвесторами из недружественных стран». И привел в пример ушедший «Макдоналдс» – рассказал, что было с сетью ресторанов после ухода американских владельцев и как нашли замену.

«Санкции ввели американцы. Они решили свернуть свою деятельность и уйти из Беларуси. Дверь открыта, уходите. Мы никого не держали, но и не выгоняли. Им было сказано: хотите работать – работайте, не хотите – уходите. «Но это же «Макдоналдс»… «Разве кто-то сможет потом работать так, как «Макдоналдс» в Беларуси» – главный был лозунг. И пошли ко мне ходоки: «Мы не сможем… Булочку там пополам разрезать и впихнуть туда колбасу или мясо не можем, картошка фри – и это мы не можем. Ничего не можем», – рассказал Президент о возникших на начальном этапе проблемах. И указал на то, что белорусские продукты питания – высококачественные: «и молочные, и мясные, и многое другое». Насчет «впихнуть булочку» сказал: «Думаю, дай-ка я проверю, можем мы или не можем».

Напомнил, что дал соответствующие поручения пресс-секретарю Наталье Эйсмонт и первому вице-премьеру Николаю Снопкову – «Просто под руку попались. Идите и сделайте». Но и сам в итоге «погрузился в вопрос», хоть и ни разу не был в «Макдоналдсе».

Сейчас в 25 ресторанах уже бывшего «Макдоналдса» организована работа, сообщил Лукашенко: «На сегодняшний день поток людей нарастает, как мне доложил Снопков. Люди с удовольствием едят то, что там готовят. Мы начали готовить то, что «Макдоналдс» всегда традиционно у нас готовил. И картошка фри у нас хорошая – из нашей картошки. «Макдоналдс» не всегда покупал для этого белорусскую картошку. Возили черт знает откуда. Почему? Договаривались. Кому-то кто-то платил как-то. Сейчас едим свою картошку. Я уверен, что она лучше. Мясо еще впихивают туда – сделали. Встает вопрос, так что вы мозги пудрили, что это невозможно, что надо там кому-то продать?».

«А хотели продать: «Мы не умеем, мы не можем, ах-ох…», – напомнил Лукашенко. – Ушли – до свидания, собственность принадлежит государству. Мы ее подняли, привели в порядок. И сегодня эти 25 ресторанов по стране работают. Появился частник, который готов купить их, заплатить деньги, и деньги немалые. Нормальный белорус, у которого есть собственность, готов развивать эту сеть. Пожалуйста, мы предоставим еще в городах, в областных центрах для этой сети место для развития, строительства новых ресторанов. Нет – отдадим старые, которые у нас плохо работают или в полузакрытом состоянии. Мы готовы в этом плане помочь».

[info_b]Напомним, «Макдональдс» ушел из Беларуси в ноябре 2022 года. А в апреле 2023 года компания «КСБ Виктори Рестораны», которой теперь принадлежат бывшие рестораны франшизы «МакДональдс», объявила новое название бренда в Беларуси – Mak.by.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич высказался по поводу того, имеет ли Беларусь право копировать западные технологии. В числе прочего он рассказал: видел информацию, что «Макдоналдс» может вернуться в Беларусь. «А зачем он нам нужен?», — задался вопросом депутат. По его мнению, белорусы сами умеют делать такие же бургеры, «еще и колорита добавили своего».

«Если людям нравится, будем копировать» — Депутат пообещал не пускать «Макдональдс» в Беларусь