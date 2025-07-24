Стабильность и снижение? Депутаты отчитались о проверках цен в магазинах по всей Беларуси

Опубликовано: 24.07.2025 20:25 , Обновлено: 24.07.2025

В пресс-службе нижней палаты парламента Беларуси сообщили, что некоторые депутаты проверили цены и ассортимент в магазинах в своих избирательных участках. Все отчитались о хорошем ассортименте, многие отметили "снижение" или "стабильность" цен на продукты.

В парламенте заверили, что, “работая в избирательных округах” депутаты постоянно “проводят мониторинг цен и ассортимента товаров в различных торговых объектах”.

В этот же раз в парламенте решили уделить особое внимание “плодоовощной продукции и справедливому ценообразованию”, сославшись на призыв Президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Депутат Виктор Азарёнок отчитался об инспекции магазина «Санта» в Лепельском избирательном округе. По его словам, там “стоимость основного перечня продуктов питания не изменилась в сравнении с последними месяцами”.

При этом он заявил, что заметил “существенное” снижение цен на сезонные белорусские овощи и фрукты. “Покупатели имеют возможность приобретать товары разных производителей и разной ценовой категории”, - уточнил депутат.

[inf] По данным Национального статистического комитета (Белстат) цены в Беларуси за июнь 2025 года в годовом выражении выросли на 7,3%. Причем продовольственные товары - на 10,5%. [/inf]

В свою очередь, Александр Вечорко сходил на оптовый рынок в агрогородке Ольшаны, где назвал ситуацию с ценами “стабильной”.

“Наблюдается снижение цены на капусту, кабачок, морковь, картофель. Это обусловлено наличием у населения значительных объемов данной продукции с учетом сезонности. Сохраняется стабильная цена на огурец, томаты, перец сладкий и голубику. Критической ситуации снижения цен или нехватки продукции не наблюдается”, - процитировала депутата пресс-служба парламента.





























Владимир Гаврилович проинспектировал магазин «Соседи» в гомельском центральном избирательном округе.

“Примерный перечень товаров выдерживается. Больше обращал внимание на наличие ассортимента овощей и фруктов (самый сезон), а также на цены на продукты и товары первой необходимости… Выбор на самом деле огромен. Есть акции. Опросил покупателей: жалоб нет. С просрочкой не сталкивались, значит, вопрос на контроле”, - заявил он.

В свою очередь другой депутат из Гомеля тоже сходил в магазин торговой сети «Соседи».

“Хочется отметить достаточный ассортимент продукции, наличие на прилавках товаров социальной значимости. Достаточно широко представлены продукты белорусского производства, в достаточном количестве представлена плодоовощная продукция (урожай 2025 года). Не было выявлено фактов нарушения в части завышения цен, превышения сроков годности продукции”, - отчитался Александр Конопацкий.

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Александр Стома в магазине «Родны кут» в Полоцком сельском избирательном округе заметил “грамотную выкладку товаров” и “широкий ассортимент” колбасы, свежего мяса, полуфабрикатов, фруктов и овощей, в ещё хлеба и молочки.

Ранее Telegraf.news писал, что в деревне Ракитно Лунинецкого района Брестской области появился свой аналог магазина самообслуживания, работа которого, как заявили посетители, “построена на человеческой честности”. Посмотрели, как всё устроено и по чём там можно купить свежие помидоры, огурцы, капусту с кабачками.

«Это настолько надо доверять людям» — В одной из деревень на Брестчине открыли ларёк самообслуживания. Что по ценам?