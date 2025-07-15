«Это настолько надо доверять людям» - В одной из деревень на Брестчине открыли ларёк самообслуживания. Что по ценам?

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Опубликовано: 15.07.2025 13:07 , Обновлено: 15.07.2025

В деревне Ракитно Лунинецкого района Брестской области появился свой аналог магазина самообслуживания, работа которого, как заявили посетители, "построена на человеческой честности". Посмотрели, как всё устроено и по чём там можно купить свежие помидоры, огурцы, капусту с кабачками.

Судя по кадрам, которые выложили в TikTok посетители, ларёк самообслуживания организовали на одном из частных участков, поставив небольшой навес, а внутри - по периметру прилавки со свежими овощами и упаковочными пакетами. На одном из столов разместили весы, калькуляторы и небольшую коробку, в которую покупателям предлагается складывать деньги за товар и брать оттуда сдачу при необходимости.

“Это настолько надо доверять людям! Сами набирают, сами взвешивают, сами кладут деньги”, - удивилась такой степени доверия к покупателям автор ролика.

Девушка не уточнила, есть ли в этом ларьке самообслуживания камеры видеонаблюдения, которые обычно являются обязательным элементом оборудования торговых точек, работающих по принципу самообслуживания. А вот расплатиться картой, судя по всему, тут также можно - на одном из кадров видно объявление с указанием номера расчётного счёта, на который можно перечислить деньги через систему ЕРИП.

Что по ценам?

Поделилась автор ролика и ценами, которые установили на свежие овощи владельцы ларька самообслуживания:

огурцы - 3 рубля, некондиция - 2 рубля,

помидор - от 5,5 до 7,5 рубля (в зависимости от сорта),

капуста - 2 рубля,

картошка - 3 рубля, мелкая - 2 рубля,

лук репка - 2 рубля,

лук зеленый - 1 рубль,

свекла - 3 рубля,

кабачок - 2 рубля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июля подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности». Как сообщили в его пресс-службе, документ ввёл административную ответственность за отсутствие плодоовощной продукции в межсезонье для поставщиков и торговых сетей.

Лукашенко подписал закон о штрафах за отсутствие овощей в магазинах