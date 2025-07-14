"Не надо ничего регулировать" - Лукашенко потребовал от Совмина прекратить "шалости" с ценами

Опубликовано: 14.07.2025 13:04 , Обновлено: 14.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июля потребовал от правительства доклад о том, как выполняется одна из главных экономических задач, поставленных им на 2025 год - выработка и реализация формулы справедливого ценообразования. В действиях правительства глава государства усмотрел некоторые "шалости".

На официальной встрече с делегацией из Санкт-Петербурга, которая сегодня прибыла в Минск во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, Лукашенко заявил, что в сложившихся условиях регулировать цены на уровне государства”невозможно”, но потребовал установить “цену справедливости” на такие товары, как картошка и другие компоненты так называемого “борщевого набора.

“Нас критиковали в прошлом году, что мы регулируем цены. Мы ничего не регулировали. Мы просто хотели установить правила. Как я главному нашему ценовику говорю, не надо ничего регулировать, мы не умеем это делать, и это невозможно сейчас в этом хаосе. Надо цену справедливости установить”, - процитировало Лукашенко БЕЛТА.

При этом политик заявил, что “чувствует”, что после перестановок в правительстве, произошедших после президентских выборов этого года, “там начались шалости”.

“Я это вижу. Мне люди пишут каждый день. А пресс-служба анализирует это и все мне на стол. Так что готовьтесь, будете докладывать мне по цене справедливости”, - предупредил Лукашенко, обращаясь к присутствовавшим на встрече чиновникам, среди которых был первый вице-премьер Николай Снопков и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Общаясь с российской делегацией, Лукашенко подчеркнул, что сейчас вопрос справедливости - главный и для России, и для Беларуси.

“Люди хотят справедливости. Они далеки от нашей этой экономики. Это им и не надо. Но они хотят справедливости. Чтобы, придя в магазин, он не чувствовал себя как в музее - посмотрел на “экспонат” и ушел, потому что в кармане нет денег”, - пояснил свою точку зрения Президент.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё в начале года Лукашенко пригрозил правительству, которое тогда возглавлял Роман Головченко, отставкой, если оно не справится с выработкой и реализацией формулы справедливого ценообразования.

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А буквально в прошлом месяце Совет министров Беларуси и Комитет государственного контроля утвердили совместную Программу действий по стабилизации цен, совершенствованию методологии ценообразования и контрольной деятельности за соблюдением законодательства о ценообразовании на 2025 год.

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