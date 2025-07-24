МАРТ потребовал от исполкомов «насытить» белорусские магазины этими товарами и пригрозил штрафами за превышение цен на них

Опубликовано: 24.07.2025 10:46 , Обновлено: 24.07.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 24 июля сообщило о том, что направило письма в областные исполкомы и Минский горисполком с требованием "принять меры по насыщению торговых объектов широким ассортиментом" одной категории товаров и пообещало пристально контролировать на них цены.

Речь о школьных товарах, массовая торговля которыми началась по всей стране в середине июля. В МАРТ напомнили, что на них распространяются требования правительственного постановления №713, которое предусматривает госрегулирование цен. Это касается следующих видов товаров:

школьная одежда и обувь,

отдельные письменные товары и канцелярские принадлежности,

школьные рюкзаки и ученические ранцы.

“За нарушение установленных предельных надбавок на юридическое лицо предусмотрен штраф в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством, на индивидуального предпринимателя – в размере 20 базовых величин” , - предупредили торговцев о последствиях превышения допустимых цен в МАРТ.

В ведомстве пообещали проводить “контрольно-аналитические мероприятия” (то есть проверки) для “изучения сложившейся ценовой ситуации на рынке школьных товаров”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что специалисты государственного объединения “Столичная торговля и услуги” спрогнозировали, что пик продаж товаров для школьников придется на август и начало сентября, однако выгодно купить школьную форму, рюкзак и канцелярию родители школьников могут уже сейчас. Школьные базары массово заработали по всей стране с 15 июля, а крупные магазины определились с “днями школьников”, когда скидки на эту категорию товаров будут максимальными. Узнали, где и когда выгоднее всего закупиться к 1 сентября в Минске.

Скидки — до 50%. Узнали, в какие дни выгоднее всего закупаться к школе в магазинах Минска