Совмин утвердил новые правила расчета цены квадратного метра жилья. Кто из белорусов заплатит больше?
С 3 июня в Беларуси вступило в силу постановление министерства архитектуры и строительства от 12 апреля 2023 года №34. В нем чиновники обновили порядок посдчета стоимости квадратного метра жилья.
В документе говорится, что при строительстве жилого дома без нежилой части стоимость квадратного метра “определяется делением стоимости строительства жилого дома в текущем уровне цен на общую площадь квартир многоквартирного жилого дома или общую площадь одноквартирного, блокированного жилого дома”.
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В постановлении также указано, что заказчики и застройщики могут вводить понижающие и повышающие коэффициенты на метры в зависимости от таких условий:
- Эстетические параметры,
- Поэтажное расположение,
- Высота потолков (для домов с различной высотой потолков по этажам).
Таким образом, белорусам, которые хотят потолки повыше, а вид из окна попоприятнее, придется заплатить подороже. Но есть нюанс - общая стоимость дома не должна изменится. А значит, если одни заплатят дороже, то другим метр в том же доме обойдется дешевле.
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Вот какие коэффициенты могут применять застройщики и заказчики в зависимости от вышеуказанных нюансов:
[info_b]Полностью с документом можно ознакомиться тут. [/info_b]
Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Владимир Креч провел телефонную линию с читателями “Сельской газеты”. Там он рассказал о нюансах, с которыми столкнутся заказчики деревянных домов, которые весной осмотрел премьер Головченко, и которые Минлесхоз обещал продавать белорусам дешевле рынка.
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