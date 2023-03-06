Минстрой Беларуси предложил не продлять в 2023 году некоторые льготы для госзастройщиков

Опубликовано: 06.03.2023 17:00 , Обновлено: 06.04.2023

Первый замминистра строительства Олег Швец рассказал, что за 2022 год строительная промышленность сработала с чистой прибылью — 56,5 млн рублей (22 млн долларов). А подрядные организации строительной отрасли в 2022 году смогли получить 660 млн рублей чистой прибыли (261,5 млн долларов). Но проблемы появились, если посмотреть глубже.

Убытки показали республиканские строительные госорганизации. А у частников “сократилась рентабельность продаж, выросло количество убыточных организаций и сумма их чистого убытка”. Рост же показали строительные предприятия коммунальной формы собственности. “На их фоне даже частники выглядят не так успешно”, - рассказали чиновники.

“Объяснением тому, что финансовое состояние организаций коммунальной формы собственности лучше, чем организаций республиканской и частной форм собственности, является действие Указа № 366 «О закупках при строительстве объектов, включенных в инвестиционные программы областей и г. Минска», принятый ещё в сентябре 2021 года, сообщили в пресс-службе министерства. И пообещали не продлевать его в 2023 году после истечения срока действия “в целях создания конкурентной среды, а также экономии бюджетных средств”.

Там пояснили, что указ вводили, чтобы “сократить сроки и снизить стоимость проектирования и строительства объектов, включенных в региональные инвестиционные программы, а также ограничить участие в процедурах закупок недобросовестных поставщиков и подрядчиков”.

Указ №366 позволял и пока позволяет областным и Минскому городскому советам депутатов определять из числа государственных организаций генеральную проектную и генеральную подрядную организации, инженерную организацию, у которых при строительстве объектов, включенных в инвестиционные программы, можно осуществлять приобретение товаров (работ, услуг) за счет бюджетных средств с применением процедуры закупки из одного источника.

Кажется, местные депутаты отдавали предпочтение местным предприятиям, воспользовавшись полученными в результате принятия закона полномочиями. В результате указ ударил не только по “недобросовестным участникам”, но и республиканские и частные организации лишись важного источника доходов.