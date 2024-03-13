Совмин урезал доходы инвесторов из недружественных стран в Беларуси

💼 Официально

Опубликовано: 13.03.2024 08:34 , Обновлено: 13.03.2024

Совет министров Беларуси решил урезать доходы инвесторов из так называемых недружественных Беларуси стран. С 1 апреля 2024 года дивиденды таких иностранных компаний будут облагаться налогом на доходы по повышенной ставке - вместо нынешних 15% иностранцам придётся отдавать в пользу государства все 25%.

Новая ставка прописана в постановлении белорусского правительства №164, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале в среду, 13 марта. Повышенную ставку будут применять в отношении иностранных организаций, которые юридически находятся на территории “государства, включенного в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических или физических лиц” и не осуществляют свою деятельность в Беларуси через постоянное представительство. Сам перечень недружественных государств Совмин составил ещё в апреле 2022 года.

Новая ставка налога на дивиденды для таких иностранных инвесторов пока установлена на период с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года.

[info_b]Дивиденды — это часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций, долей, находящихся в их владении.[/info_b]

Одновременно с этих правительство решило до 31 декабря 2026 года приостановить исполнение положений ряда международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Речь о соглашениях со следующими странами:

США,

Великобритания,

Дания,

Швеция,

Литва,

Латвия,

Эстония,

Чехия,

Болгария,

Кипр,

Хорватия,

Македония,

Испания,

Италия.

Между тем, в постановлении Совмина есть оговорка: действие повышенной ставки налога на дивиденды могут сократить в случае, если будут “устранены обстоятельства, послужившие основанием для ее применения” (то есть если страну исключат из перечня недружественных Беларуси), либо непосредственно по предложению Министерства по налогам и сборам.

[info_b]Напомним, закон “О применении специальных ограничительных мер” Александр Лукашенко принял в июле 2023 года. Он регламентирует применение ограничительных мер “в связи с недружественными действиями иностранных государств”. Под такими действиями в законе понимается следующее: “действия дискриминационного характера, совершаемые иностранным государством против национальных интересов и безопасности Беларуси, ее суверенитета и территориальной целостности, политической и экономической стабильности, прав, свобод и законных интересов граждан и организаций”.[/info_b]

Кроме того, в нынешнем постановлении Совмина Минфину и Министерству по налогам и сборам поручено проработать вопрос “о целесообразности изменения ставок” ещё некоторых налогов для иностранцев, работающих в Беларуси без постоянного представительства. Речь о следующих налогах:

налог на прибыль,

подоходный налог с физических лиц,

налог на доходы.

Напомним, 12 января 2024 года Совет министров Беларуси также ужесточил порядок и условия выдачи разрешений на отчуждение собственности гражданами из так называемых “недружественных стран”.

25% отдать государству. Совмин утвердил правила продажи имущества для иностранцев из недружественных стран

Из-за этого решения в начале 2024 года некоторые белорусы, купившие жилье в новостройках или оформившие кредит под эти цели, столкнулись с неприятной ситуацией: они не могут оформить права собственности на приобретённую недвижимость, не заплатив эти самые дополнительные 25%.

Цены на квартиры для некоторых белорусов вдруг выросли на 25%. В Совмине и риелторы рассказали, как так вышло?