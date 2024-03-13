Совмин урезал доходы инвесторов из недружественных стран в Беларуси
Совет министров Беларуси решил урезать доходы инвесторов из так называемых недружественных Беларуси стран. С 1 апреля 2024 года дивиденды таких иностранных компаний будут облагаться налогом на доходы по повышенной ставке - вместо нынешних 15% иностранцам придётся отдавать в пользу государства все 25%.
Новая ставка прописана в постановлении белорусского правительства №164, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале в среду, 13 марта. Повышенную ставку будут применять в отношении иностранных организаций, которые юридически находятся на территории “государства, включенного в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических или физических лиц” и не осуществляют свою деятельность в Беларуси через постоянное представительство. Сам перечень недружественных государств Совмин составил ещё в апреле 2022 года.
Новая ставка налога на дивиденды для таких иностранных инвесторов пока установлена на период с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года.
[info_b]Дивиденды — это часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций, долей, находящихся в их владении.[/info_b]
Одновременно с этих правительство решило до 31 декабря 2026 года приостановить исполнение положений ряда международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Речь о соглашениях со следующими странами:
- США,
- Великобритания,
- Дания,
- Швеция,
- Литва,
- Латвия,
- Эстония,
- Чехия,
- Болгария,
- Кипр,
- Хорватия,
- Македония,
- Испания,
- Италия.
Между тем, в постановлении Совмина есть оговорка: действие повышенной ставки налога на дивиденды могут сократить в случае, если будут “устранены обстоятельства, послужившие основанием для ее применения” (то есть если страну исключат из перечня недружественных Беларуси), либо непосредственно по предложению Министерства по налогам и сборам.
[info_b]Напомним, закон “О применении специальных ограничительных мер” Александр Лукашенко принял в июле 2023 года. Он регламентирует применение ограничительных мер “в связи с недружественными действиями иностранных государств”. Под такими действиями в законе понимается следующее: “действия дискриминационного характера, совершаемые иностранным государством против национальных интересов и безопасности Беларуси, ее суверенитета и территориальной целостности, политической и экономической стабильности, прав, свобод и законных интересов граждан и организаций”.[/info_b]
Кроме того, в нынешнем постановлении Совмина Минфину и Министерству по налогам и сборам поручено проработать вопрос “о целесообразности изменения ставок” ещё некоторых налогов для иностранцев, работающих в Беларуси без постоянного представительства. Речь о следующих налогах:
- налог на прибыль,
- подоходный налог с физических лиц,
- налог на доходы.
Напомним, 12 января 2024 года Совет министров Беларуси также ужесточил порядок и условия выдачи разрешений на отчуждение собственности гражданами из так называемых “недружественных стран”.
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