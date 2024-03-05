Цены на квартиры для некоторых белорусов вдруг выросли на 25%. В Совмине и риелторы рассказали, как так вышло?

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Опубликовано: 05.03.2024 15:50 , Обновлено: 05.03.2024

В начале 2024 года некоторые белорусы, купившие жилье в новостройках или оформившие кредит под эти цели, столкнулись с неприятной ситуацией: они не могут оформить права собственности на приобретённую недвижимость, не заплатив дополнительно ещё 25% от стоимости. С чем связано такое "удорожание" квадратных метров, пояснили белорусские риелторы и представители Совмина.

В своеобразную юридическую ловушку попали, в частности, те, кто приобрел жильё в Минске у застройщика “Дана Астра”. Даже полностью рассчитавшись с застройщиком по договору, покупатели не могут получить ни свидетельство о госрегистрации, ни техпаспорт на квартиру уже несколько месяцев. Об этом, в частности, в феврале этого года рассказали в интервью Onliner жители одной из новостроек в жилом комплексе “Минск Мир”. Ситуация не разрешилась до сих пор.

“Сейчас чтобы зарегистрировать квартиру на своё имя, нужно заплатить ещё 25% от цены квартиры. Конечно, люди, которые покупали за полную стоимость или строили эту квартиру, не в восторге от такой ситуации”, - рассказал риелтор Евгений Хлопецкий из столичной компании “Авангард Недвижимость”.

По его словам, застройщики пока не предлагают клиентам вносить дополнительную четверть суммы, а предлагают пока подождать, а в госорганах пообещали разобраться в ситуации в ближайшее время. Сама же ситуация возникла после подписания в октябре 2023 года президентского указа №326. Его целью была обозначена защита белорусской экономики. Документ, в частности, предполагал введение системы контроля за отчуждением долей в уставных фондах (акций) и недвижимого имущества белорусских предприятий, которые принадлежат “лицам из недружественных стран”. Такое отчуждение юридически теперь можно оформить, только получив разрешение белорусского правительства и уплатив взнос в местный бюджет - те самые 25% от рыночной стоимости отчуждаемых долей, акций или имущества.

Поправки в законодательство уже “в высокой степени готовности”

Поскольку учредителями “Дана Астра”, которая застраивает ЖК “Минск-Мир”, являются две кипрские компании (ООО “Трайворст Лимитед” с долей в уставном фонде 99% и ООО “Роприк Лимитед” с долей в уставном фонде 1%), а Кипр попал в список “недружественных Беларуси стран”, жители возведённых компанией домов, столкнулись с проблемой при оформлении жилья (а также кладовых и парковочных мест) в собственность.

Правительство пообещало “держать на контроле” этот вопрос. Об этом, в частности, 29 февраля 2024 года заявил заместитель министра экономики Владимир Наумович. По его словам, ведомство уже подготовило проект нормативного правового акта, который “позволит разрешить сложившуюся ситуацию”, и документ уже “находится в высокой степени готовности”.

“Учитывая предысторию, данный застройщик регулярно получал определенные преференции от государств, поэтому мы можем рассчитывать, что и в этом случае государство пойдёт на встречу нашим приобретателям и они смогут зарегистрировать имущество на своё имя”, - дал свой прогноз Хлопецкий.

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