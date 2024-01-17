25% отдать государству. Совмин утвердил правила продажи имущества для иностранцев из недружественных стран

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Опубликовано: 17.01.2024 08:30 , Обновлено: 17.01.2024

Совет министров Беларуси 12 января 2024 года утвердил положение о порядке и условиях выдачи разрешений на отчуждение собственности гражданами из так называемых "недружественных стран". Как пояснили в Государственном комитете по имуществу, такие сделки в Беларуси можно будет проводить только с разрешения облисполкомов.

Как следует из текста правительственного постановления, опубликованного 17 января на Национальном правовом интернет-портале, документ приняли в продолжение “дополнительных мер по обеспечению стабильного функционирования экономики”, прописанных в Указе президента №93 от 14 марта 2022 года.

Как пояснили в Госкомимуществе, в своём новом постановлении Совмин утвердил порядок и условия выдачи разрешений на следующие сделки:

отчуждение долей в уставных фондах (акций) лицами из иностранных государств;

отчуждение недвижимого имущества, которое принадлежит на правах собственности лицам из иностранных государств;

отчуждение недвижимого имущества юрлицами, в уставных фондах которых доля собственности лиц из иностранных государств составляет 25% и более;

реорганизацию юрлиц и выход иностранцев из состава юридического лица.

Теперь для заключения этих сделок иностранцам необходимо будет обращаться в областные или Минский городской исполком (по месту регистрации юрлица) с заявлением и пакетом документов, после чего в течение 30 рабочих дней местные власти, в случае положительного решения, озвучат заявителю размер взноса, который тот обязан будет перечислить в бюджет в оговоренные сроки.

Как отметило издание Office Life, в президентском указе №326, подписанном Лукашенко 19 октября 2023 года и ограничившим свободную продажу белорусских активов иностранцами, речь шла о взносах в пользу государства, равных 25% рыночной стоимости отчуждаемого имущества.

Как следует из постановления Совмина, вернуть эти средства иностранцы смогут только “в случае несовершения (неисполнения) сделки по отчуждению недвижимого имущества юридическими лицами, в уставных фондах которых доля собственности лиц из иностранных государств составляет 25% и более процентов”.

Само разрешение, как пояснили в Госкомимуществе, должен одобрить Совет министров, на основании решений ведомства, которые комитет может ежемесячно представлять в виде сводного проекта.

Ранее Телеграф сообщил, что президентский указ №326 предполагает введение системы контроля за отчуждением долей в уставных фондах (акций) и недвижимого имущества белорусских предприятий, которые принадлежат «лицам из недружественных стран». Теперь такое отчуждение юридически можно будет оформить, только получив разрешение белорусского правительства и уплатив взнос в местный бюджет. Размер взноса составит не менее 25% от рыночной стоимости отчуждаемых долей, акций или имущества.

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