Совмин зафиксировал цены на древесные гранулы для белорусов

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Опубликовано: 01.08.2023 15:43 , Обновлено: 01.08.2023

Совет министров Беларуси включил древесные топливные гранулы в перечень твердых видов топлива, которыми обеспечивается население по фиксированным ценам. Это следует из постановления №491 от 29 июля.

В постановлении говорится, что предельная норма отпуска гранул по фиксированным ценам на одно домохозяйство в календарном году установлена на уровне в две тонны.

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Также документом предусмотрено, что отпускная (контрактная) цена, устанавливаемая производителями дров и пеллет на очередной календарный год, не должна превышать определенный уровень. А именно — «действующую в текущем календарном году цену (без учета расходов по их доставке), проиндексированную на прогнозный индекс потребительских цен, который определяется главой государства».

Разница между отпускной и фиксированной ценой должна компенсироваться за счет местных бюджетов.

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В постановлении отметили, что сделано это “в целях стимулирования увеличения потребления гранул древесных топливных физическими лицами, замены неэффективного котельного оборудования”.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

[info_b]Преимущества использования топливных гранул: экологичность, минимальное образование золы, безопасность при хранении и транспортировке, использование в котлах любой мощности, возможность автоматизации и дистанционного управления процесса отопления.[/info_b]

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