Выросли на 19,2%. В Минпроме рассказали, сколько зарабатывают белорусы на заводах
В Министерстве промышленности Беларуси рассказали, что среднемесячная зарплата в организациях ведомства в феврале 2024 года составила 2367 рублей ($727,2 по курсу Нацбанка на 5 апреля). Такую информацию Минпром привел на своем официальном сайте.
За январь и февраль вместе этот показатель чуть ниже - 2325 рублей ( $714 ). Это на 15,9 % больше общереспубликанского уровня, отметили в Минпроме.
Там добавили, что в сравнении с февралем 2023 года реальная зарплата в организациях, которые курирует ведомство, а это в основном предприятия Беларуси, выросла на 19,2 %.
Ранее Telegraf.news рассказывал о зарплатах белорусов в феврале 2024 года. Номинальная начисленная средняя заработная плата по Беларуси в этом месяце составила 2025,7 рубля ( $622,4 по курсу Нацбанка на 5 апреля).
Средняя зарплата в Минске за февраль превысила $850. А что в регионах?
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