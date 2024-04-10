Белорусам предложили вакансию председателя Банка развития с зарплатой до 8,5 тыс. рублей. Но есть нюанс

Опубликовано: 10.04.2024 18:15 , Обновлено: 10.04.2024

Банк развития Беларуси 9 апреля разместил в общереспубликанском банке вакансий позицию председателя. Пообещали зарплату до 8,5 тыс. рублей.

Требований к соискателю, согласно информации на сайте банка вакансий, всего два: высшее образование и опыт работы от 5 лет. Работать нужно будет в Минске в Центральном районе по адресу проспект Машерова, 35. Это и есть, собственно, адрес центрального офиса Банка развития в столице.

Зарплату председателю предлагают в размере от 5004 до 8508 рублей. Режим работы односменный.

Но есть нюанс. Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 апреля назначил Сергея Столярчука председателем правления Банка развития. Почему он разместил 9 апреля вакансию на эту позицию, неизвестно.

Раньше Столярчук работал в этом же банке в должности зампредседателя правления.

«Этого никогда не делайте» — Лукашенко предостерег новых руководителей и посоветовал «не рубить шашкой» в коллективах

А вот редактору/ интервьюеру в рекламном агентстве «Спортс Девелопментс» пообещали куда более высокую зарплату - от 14 до 22,7 тыс. белорусских рублей. Но там и больше требований: опыт работы - от 10 лет, свободное владение английским, немецким, португальским, сербским, хорватским и русским языками. Судя по объявлению в банке вакансий, эта позиция еще не закрыта.

В Минске разместили вакансию с зарплатой до 27 000 рублей. Что нужно делать?