"На четверть ниже средней" - Глава Белстата пожаловалась на низкие зарплаты в сельском хозяйстве. В министерстве ответили

Опубликовано: 17.04.2024 11:03 , Обновлено: 17.04.2024

Председатель Национального статистического комитета (Белстата) Беларуси Инна Медведева пожаловалась на низкие зарплаты, которые некоторые белорусские сельскохозяйственные организации предлагают специалистам. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергей Бартош пообещал уделить "особое внимание" этому вопросу в 2024 году и рассказал, какую зарплату должен получить главный специалист на аграрных предприятиях.

Вопрос низких зарплат в сфере сельского хозяйства в Беларуси подняли в числе прочих на совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли, которое 16 апреля прошло при участии президента Александра Лукашенко, сообщило агентство БелТА.

Глава Белстата назвала кадровое обеспечение одним из “наиболее проблемных” вопросов развития сельского хозяйства, а корнем проблемы, по её мнению, остаётся по-прежнему недостаточно высокий уровень заработной платы в этой сфере. Медведева посетовала на то, что руководство некоторых белорусских организаций сегодня приглашает специалистов (ветеринаров и животноводов, полеводов, трактористов и экономистов) на зарплату в 600-800 рублей . Это, по её словам, на четверть ниже, чем в среднем по отрасли.

“Очевидно, что на таких условиях эти вакансии так и останутся незаполненными”, - заявила глава Белстата.

Наличие проблем с профессиональными кадрами в сельском хозяйстве признал и руководитель профильного ведомства Сергей Бартош. Особо остро этот вопрос, по его словам, стоит в Витебской, Гомельской и Могилевской областях, а решать его ведомство намерено через более активную работу с молодыми специалистами и зарплаты.

В Гродненском РОВД рассказали, сколько платят за уборку камней на поле. Кому из белорусов приготовиться?

В 2024 году Бартош пообещал уделить “особое внимание” сохранению “соотношения по заработной плате между руководителем и главным специалистом”.

“У нас каждый руководитель получает 3 тыс. рублей (если брать по Гомельской области), соответственно, 70% от этого должно быть у главного специалиста”, - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия, добавив, что если руководитель какого-то хозяйства захочет поднять зарплату себе, он должен будет поднять её и своим работникам.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в марте эксперты Евразийского банка развития в своём макроэкономическом обзоре рассказали о причине роста уровня зарплат в Беларуси и пояснили, на что это будет влиять.

В ЕАБР рассказали, почему в Беларуси растут реальные зарплаты

А в начале года президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил новую Концепцию государственной кадровой политики. В числе прочего в документе прописано, как государство намерено решать проблему оттока белорусской молодежи за границу и закреплять молодые кадры на местах.

У Лукашенко придумали, как остановить отток белорусской молодежи за границу