Совмин решил платить по кредитам ещё двух белорусских заводов

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Опубликовано: 30.12.2025 14:46 , Обновлено: 30.12.2025

Правительство снова решило взять на себя погашение кредитов двух белорусских заводов - ОАО "Белорусский цементный завод" и ОАО "Кричевцементношифер". Погашать вместо них проценты по кредитам, взятым ещё 13 лет назад, Совмин решил весь 2026 год.

Финансовая господдержка белорусским цементным предприятиям гарантирована постановлением Совета министров №762 от 24 декабря 2025 года, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 30 декабря.

Погашать часть кредитов премьер-министр Александр Турчин, который поставил подпись под документом, распорядился за счет средств республиканского бюджета, а именно, за счёт денег, заложенных в бюджете на “прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры”. Сколько именно средств будет выделено, в постановлении не уточняется. Есть лишь оговорка, что эта сумма должна оставаться “в пределах расходов, определенных в бюджете на эти цели”.

Известная и общая сумма кредита, взятого предприятиями в Беларусбанке на финансирование своей деятельности. Для Белорусского цементного завода в 2011 году выделили 35,4 млн рублей (осталось выплатить 12,5 млн рублей), а “Кричевцементношиферу” примерно в то же время выделили 27,8 млн долларов (сумма основного долга на 1 ноября 2025 года составляла 27,856 млн. долларов).

Основной долг государство погашать, исходя из правительственного постановления, не будет, а поможет заводам лишь с выплатой процентов по кредитам. Для первого предприятия проценты приравнены к ставке рефинансирования, для второго, долг которого в иностранной валюте, составляет не более 7% годовых.

Кстати, долги белорусских цементных заводов правительство частично берёт на себя не первый год. И в 2025 году, и годом ранее Совмин издавал аналогичные постановления, то есть фактически госбюджет будет закрывать долги этих предприятий как минимум третий год подряд.

Летом этого года МВД Польши внесло Управляющую компанию холдинга «Белорусская цементная компания» (БЦК), в который входят оба завода, в свой санкционный список, заморозив их средств, ресурсы и ограничив сотрудничество с ними.

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А в самом холдинге БЦК по итогам 2023 года отчитались, что впервые за всю историю цементной отрасли Беларуси в стране было выпущено более 5 млн тонн. В компании это назвали рекордом.

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