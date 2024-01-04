Совмин решил оплатить из бюджета проценты по кредитам белорусских цементных заводов. Сколько?

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Опубликовано: 04.01.2024 18:18 , Обновлено: 04.01.2024

Постановлением Совета Министров от 29 декабря 2023 года №974, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 4 января, проценты по кредитам белорусских цементных предприятий в 2024 году будут уплачены из республиканского бюджета.

Беларусбанк и Банк развития выдал кредиты открытым акционерным обществам «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер», «Красносельскстройматериалы», написано в документе.

Совмин предложил «Беларусбанку» выдавать белорусам до 12 тыс. рублей кредита под 4%. На какие товары?

По кредитам цементным заводам в белорусских рублях из бюджета будут выплачиваться проценты в размере ставки по кредиту, но не более 100% ставки рефинансирования, по валютным кредитам – в размере ставки по кредиту, но не более 7% годовых с уплатой в белорусских рублях, сообщили на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее Телеграф писал, что Совет министров определил перечень “территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2024 году”. В список, опубликованный 4 января на Национальном правовом интернет-портале, попали 23 района Беларуси.

Совмин определил 23 района Беларуси с «напряженной ситуацией на рынке труда»