Польша ввела санкции против лидера строительных материалов в Беларуси

Опубликовано: 25.07.2025 10:59 , Обновлено: 25.07.2025

МВД Польши объявило, что внесло в санкционный список белорусскую «Управляющую компанию холдинга «Белорусская цементная компания» («БЦК»). Этот холдинг объединяет производителей цемента в Беларуси.

В польском ведомстве обвинили белорусские цементные компании в косвенном “нарушении прав человека”, а также в содействии России в действиях, “дестабилизирующих или подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины”.

Такой вывод в МВД Польши сделали после изучения статистики поставок предприятий БЦК в Россию в 2023 года.

«В апреле 2023 года БЦК экспортировала в Россию рекордные 2,3 раза больше цемента, чем в апреле 2022 года”, - сообщили в польском министерстве.

Санкции означают: замораживание средств и ресурсов:

Запрет на предоставление каких-либо средств или экономических ресурсов;

Запрет сознательного и умышленного участия в действиях, целью или следствием которых является обход ограничительных мер;

Исключение из процедуры государственного заказа или конкурса.

В БЦК входят ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Кричевцементношифер» (оба находятся у границы с РФ) и ОАО «Красносельскстройматериалы» (возле границы с Польшей). Производственная мощность цементных заводов холдинга «БЦК» составляет более 5 млн тонн цемента в год.

Кстати, до недавнего времени Беларусь была значительным источником поставок цемента в Польшу: в 2021 году эта страна импортировала 534 000 тонн. Однако в 2022 году был введён запрет на импорт цемента из Беларуси.

В холдинге и власти Беларуси пока не комментировали введеннын санкции, хотя ранее в МИД и Президент страны не раз заявляли, что выступают против западных санкций и призывали Евросоюз и другие страны отказаться от ограничений.

“Не очень экспортоориентированна”

Тем временем Виктор Сидоренко, заместитель генерального директора по финансам и экономике холдинга «Белорусская цементная компания» недавно рассказал в эфире гостелеканала СТВ, что “Белорусская цементная компания” “не очень экспортоориентированна”.

“[В России] жилье строится из белорусского цемента, бетонные дороги строятся из белорусского цемента… В России тоже огромная конкуренция на сегодняшний день по цементу”, - рассказал он.

Ранее Telegraf.news писал, что у самом холдинге Белорусская цементная компания (БЦК) отчитались, что в 2023 году впервые за всю историю цементной отрасли Беларуси в стране было выпущено более 5 млн тонн. В компании это назвали рекордом.

Беларусь побила рекорд по выпуску цемента. Сколько млн тонн?