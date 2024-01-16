Беларусь побила рекорд по выпуску цемента. Сколько млн тонн?

📊 Анализ

Опубликовано: 16.01.2024 22:37 , Обновлено: 16.01.2024

Белорусская цементная компания (БЦК) сообщила 16 января, что в 2023 году впервые за всю историю цементной отрасли Беларуси в стране было выпущено более 5 млн тонн. В компании это назвали рекордом.

В БЦК сравнили производство цемента в 2023 году с “доковидным периодом”, [link href=“https://bck.by/news/kholding-belorusskaya-tsementnaya-kompaniya-po-itogam-2023-goda-dostig-rekorda-po-proizvodstvu-tseme/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщив [/link], что по сравнению с 2018 годом (4,519 млн тонн) рост составил 10,7%, с 2019 (4,728 млн тонн).

Пои этом, согласно данным отраслевого анализа БГУ, в ковидном 2020 году было произведено 4,735 млн тонн цемента, в в 2021 - 4,984 млн тонн. А падение производства цемента было не в “ковидный период”, а задолго до него.

Впрочем, озвученные рекордные цифры 2023 года не дотягивают до планов, о которых заявлял в 2021 году генеральный директор БЦК холдинга Александр Довгало. По его [link href=“https://primepress.by/news/kompanii/btsk_planiruet_narastit_vypusk_tsementa_do_5_1_mln_t_v_2022_g-41716/” rel=“noopener” target=“_blank”] словам [/link], планку в 5,1 млн тонн компания должна была взять в 2022 году, достигнув выручки от экспорта в 135,1 млн долл, а прибыль от реализации нарастить до 49 млн рублей.

Экспорт цемента белорусские предприятия всё-таки нарастили. Днями ранее министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович рассказал, что в Российскую Федерацию белорусские цементные заводы поставили более 2 млн. тонн цемента в 2023 году.

«Такой объем на внешние рынки мы никогда не поставляли. И это, обращаю внимание, в условиях санкционных ограничений. Более того, за 2022-2023 годы удалось найти новые рынки сбыта. Качество нашей продукции высоко оценили потребители», - заявил чиновник, имея в виду, в том числе, и экспорт строительно-монтажных работ.

Несмотря на рекорд цементных заводов, Совет министров Беларуси издал в декабре 2023 года постановление, в котором постановил оплатить в 2024 году проценты по кредитам, взятым белорусскими цементными предприятиями, из республиканского бюджета.

Совмин решил оплатить из бюджета проценты по кредитам белорусских цементных заводов. Сколько?

[info_b]В Беларуси цемент производят три крупных завода: ОАО «Белорусский цементный завод» в Костюковичах, ОАО «Кричевцементношифер» в Кричеве и ОАО «Красносельскстройматериалы» в Красносельском рядом с известными меловыми карьерами. Холдинг «Белорусская цементная компания» был создан в 2014 году, чтобы объединить 26 предприятий во всех уголках Беларуси.[/info_b]