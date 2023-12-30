Совмин разрешил повышать цены на некоторые продукты до 0,3% ежемесячно. Что ещё изменили в госрегулировании с 1 января?

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Опубликовано: 30.12.2023 07:43 , Обновлено: 05.07.2024

Совет министров Беларуси одобрил новую редакцию своего постановления №713, изменив систему госрегулирования цен на некоторые потребительские товары, в том числе продукты питания. Соответствующее постановление 30 декабря опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Как следует из документа, с 1 января 2024 года в Беларуси вводятся ежемесячные пределы повышения отпускных цен на потребительские товары, подпадающие под действие постановления Совмина: каждый месяц цены могут увеличиваться не более чем на 0,3% (относительно отпускной цены в предыдущем месяце). Повышать цены на товары в этих пределах продавцы смогут без согласования госорганов.

При этом в постановлении прописано, что в случае, если в какой-то из периодов отпускная цена оставалась неизменной или повышалась менее чем на 0,3%, то в следующем месяце она может увеличиться “с учетом допустимого повышения за предыдущий месяц”.

Впрочем, цены на некоторые продукты питания Совмин разрешил повышать сразу на 3,5% , но относительно прошлогодней цены в аналогичном месяце. Это касается овощей из так называемого “борщевого набора”, огурцов, помидоров и яблок, то есть продуктов, которые имеют сезонный характер продаж. Цены на них, согласно постановлению правительства, могут устанавливаться максимум на 3,5% выше относительно цены реализации этих товаров урожая 2022–2023 годов в соответствующем месяце 2023 года. Если же какой-то из продуктов в этом году не был представлен на рынке, цену на него в 2024 году продавцам придётся согласовывать с госорганами.

Что ещё изменили в системе госрегулирования цен с 1 января 2024 года?

Кроме того, в своём постановлении правительство закрепило уведомительный принцип установления цен на новые товары (до сих пор для установления цен на новые товары необходимо было получать разрешение от госорганов).

В числе прочих значимых изменений в пресс-службе правительства Беларуси назвали также:

снижение предельных максимальных надбавок импортера на товары некритического импорта, которые в достаточном количестве производят в Беларуси - до 15%;

установление предельного размера оптовой скидки производителя - не более 15%;

ограничение предельного совокупного размера стимулирующих выплат, которые производители и поставщики производят в адрес торговых организаций;

разрешение торговым организациям напрямую оказывать рекламные услуги поставщикам товаров.

Напомним, об изменении системы госрегулирования цен в новом году 21 декабря белорусов предупредил первый вице-премьер Совмина Николай Снопков после совещания у Александра Лукашенко.

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Вслед за ним министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов 24 декабря в эфире гостелеканала ОНТ дал обещание белорусам по поводу роста цен в 2024 года.

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Тем временем специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР) 18 декабря озвучили три основные причины роста цен в Беларуси. По их данным, годовая инфляция в стране в ноябре ускорилась до 5,4%, тогда как ещё в октябре она составляла 3,7%. Причем ускорение роста цен аналитики отметили по всем ключевым категориям.

ЕАБР назвал три причины роста цен в Беларуси