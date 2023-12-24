"Это уже просто смешно" - Глава МАРТ Богданов дал обещание белорусам на 2024 год насчёт цен

Опубликовано: 24.12.2023 22:56 , Обновлено: 24.12.2023

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов 24 декабря в эфире гостелеканала ОНТ дал обещание белорусам по поводу роста цен в 2024 года. Ему задали вопрос, вырастут ли сильно в следующем году?

В ответ он заявил, что весь 2023 год каждый месяц он видел где-то прогнозы, что “товары исчезнут, инфляция поднимется”. “Теперь перенесли эту тему на Новый год. Поверьте, это уже просто смешно. Критике не поддаются такие ложные измышления, которые вбрасывают нам постоянно”, - [link href=“https://ont.by/news/podnimutsya-li-ceny-na-produkty-posle-novogo-goda-rasskazal-ministr-torgovli-belarusi” rel=“noopener” target=“_blank”] сказал [/link] чиновник.

По его словам, система госрегулирования цен, которую ввели в конце 2022 года “доказала свою эффективность в этом году”. “Мы контролировали рост цены ежемесячно. Такая же система уже сделана для прогноза инфляции на 2024 год, который указан президентом как 6%», — пообещал глава МАРТ.

Ранее Телеграф сообщил, что первый вице-премьер белорусского Совмина Николай Снопков заявил 21 декабря после совещания у Александра Лукашенко во Дворце Независимости, что систему ценорегулирования государством всё-таки поменяют.

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Тем временем, в Евразийском банке развития (ЕАБР) сообщили 18 декабря, что годовая инфляция в Беларуси в ноябре ускорилась до 5,4%. Ещё в октябре она была 3,7%. Ускорение роста цен аналитики ЕАБР отметили по всем ключевым категориям.

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