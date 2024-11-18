Белоруске пришлось вернуть детское пособие государству за полгода. Что произошло?

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Опубликовано: 18.11.2024 12:35 , Обновлено: 18.11.2024

Белоруска опубликовала в TikTok видео, где рассказала, что ей пришлось вернуть в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН) детское пособие по уходу за ребёнком, которое она получала в течение полугода. Зрители в комментариях разделились на 2 лагеря.

Девушка утверждает, что является гражданкой Беларуси и здесь родила своего сына. По ее словам, когда ребёнку исполнилось полгода, она вместе с мужем решила навестить его родственников в Турции и, покинув страну, приняла решение не возвращаться.

“В один день мне звонит мама и говорит, что на моё имя пришло письмо, в котором сказано, что я просто обязана вернуть пособие за 6 месяцев государству”, - рассказала девушка.

Она заявила, что в этот момент “как раз” собиралась прилететь в Беларусь.

“И вот мы прилетаем туда, и мне задают вопрос: “Куда и на что вы потратили деньги?” Я такая: “В смысле, на что? У меня на руках маленький ребёнок, ему всего лишь 10 месяцев, и он ещё даже не ходит.” На это мне ответили, что “мы этого знать не можем”. Поэтому вот вам 1 месяц на то, чтобы вернуть деньги государства на этот счёт”, - утверждает белоруска.

По словам девушки, ситуация её “шокировала”, и она не понимает, почему должна возвращать деньги за ребёнка, который “в любом случае” гражданин Беларуси. Однако она вернула пособие, как того и требовали.

“Поэтому, девочки, если вы собираетесь выезжать за пределы Республики Беларусь и получаете детское пособие, то вы обязаны предупредить об этом органы. Потому что вы не имеете права получать детское пособие, если ребёнок будет находиться более двух месяцев за пределами Республики Беларусь”, - объяснила девушка.

Пользователи соцсети разделились во мнениях. Одни поддержали белоруску, другие посчитали, что всё сделано справедливо.

“Почему? Непонятно. Ребёнок гражданство не менял, в другом государстве его не содержали. Он что, в тюрьме?” - написала одна из пользовательниц.

“Вообще -то правильно, у нас простые граждане каждую копейку считают на ребёнка, а тут много лишних денег по заграницам ездить и ещё так надолго, и неизвестно, как ещё эти деньги за 6 месяцев потрачены”, - высказалась другая.

“Т.е. ребёнок в течении этих месяцев ни ест, ни пьёт, подгузники не использует и одежду не носит и, естественно, не болеет”, - ещё один комментарий под видео.

“Интересно, я временно уезжала, и никто ведь не сказал: - «не платите квартплату», - заметил ещё кто-то.

“Раньше вообще никакого детского пособия не платили и ничего выживали как-то”, - написал ещё один комментатор.

Напомним, что согласно закону «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», получатель пособия, выехавший с ребёнком на срок более двух месяцев, должен сообщить об этом в отдел фонда соцзащиты в течение 5 календарных дней со дня выезда (п. 3 ст. 24 Закона). Если получатель не сообщит об этом или сообщит позже, выплаченное пособие могут потребовать вернуть. Причём со дня выезда ребёнка и до конца месяца, в котором он вернулся в Беларусь.

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В случае, если человек откажется добровольно возвращать излишне выплаченное пособие, ФСЗН может обратиться в суд и взыскать деньги в принудительном порядке.

Если вы вернулись в Беларусь, то следует снова обратиться в ФСЗН, чтобы выплаты возобновили, так как автоматически пособие выплачивать не будут.

Путешествовать с ребёнком и получать пособие возможно, если будут соблюдены два условия:

родитель (получатель) должен провести не менее 183 дней суммарно в Беларуси в год;

срок пребывания за границей должен составлять менее двух месяцев подряд.

В этом случае пособие будут выплачивать все время.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусов, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет и получающих от государства соответствующие пособия по уходу за ребенком, предупредили о том, что в некоторых случаях выплаты этого пособия могут быть прекращены. Об этом рассказали в отделе соцстрахования Гомельского областного управления Фонда соцзащиты населения (ФСЗН), разобрав конкретный пример из практики органов соцзащиты.

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