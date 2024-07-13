Совмин разрешил белорусам брать кредит на 20000 рублей под 4%. На что можно потратить?

Опубликовано: 13.07.2024 09:11 , Обновлено: 13.07.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление об увеличении максимальной суммы льготного кредита "На родные товары", выдаваемого на льготных условиях на определённые товары белорусского производства. Теперь под 4% годовых можно взять не 300, а 500 базовых величин, что сегодня эквивалентно 20 тыс. рублей. Узнали, на что белорусам разрешили потратить такую сумму.

Сам текст постановления, увеличивающего максимальную сумму льготного кредитования и расширяющего перечень товаров, на которые можно потратить кредитные средства, пока не опубликован. Однако, в пресс-службе правительства уже озвучили четыре новых позиции в перечне товаров, доступных для льготного кредитования:

металлические двери,

пианино,

светильники,

шины легковые, легкогрузовые.

Что касается максимальной суммы льготного кредитования, с ней пока ясности меньше. Известно, что её повысили с нынешних 300 до 500 базовых величин . Однако, из сообщения пресс-службы правительства следует, что это - максимальный “порог кредита, выдаваемого одному получателю, для приобретения комплектов деревянных домов, сборных деревянных сооружений и изделий”. Будет ли увеличена сумма кредита для других категорий товаров (а их в списке уже несколько десятков), станет ясно лишь тогда, когда текст постановления официально опубликуют на Национальном правовом интернет-портале.

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[info_b]Подробнее с условиями получения кредита «На родныя тавары» можно ознакомиться на официальном сайте Беларусбанка по этой ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что комплекты деревянных домов, реализуемых белорусскими лесхозами и несколькими предприятиями, белорусам разрешили покупать в кредит на льготных условиях в марте этого года.

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В свою очередь председатель облисполкома Иван Крупко в мае озвучил планы по созданию крупной торговой площадки прямо на заправке на одной из республиканских трасс. В числе прочего руководитель области предложил продавать там и деревянные дома, о начале серийного производства которых Минесхоз Беларуси отчитался в прошлом году.

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