Теперь и дома? Совмин расширил перечень покупок, на которые белорусам положен кредит под 4%

Опубликовано: 29.03.2024 21:51 , Обновлено: 29.03.2024

В пресс-службе Совета министров Беларуси сообщили, что глава правительства Роман Головченко подписал постановление, в котором расширил список товаров белорусского производства, попадающие под кредит на 4% годовых. В него вошли, в том числе, и комплекты деревянных домов, вероятно те, что реализует Минлесхоз.

Такой кредит выдает лишь Беларусбанк. Называется кредитный продукт «На родныя тавары» и его срок достигает 3 лет. На момент написания новости в пресс-службе не сообщили номер постановления и не опубликовали сам документ. Однако поделились некоторыми подробностями.

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С апреля 2024 года в кредит можно будет приобрести:

комплекты деревянных изделий для строительства деревянных домов

деревянные окна и двери

ламинированные напольные покрытия

керамогранит

воздухоочистители и вытяжки

навесное и прицепное оборудование к мотоблокам, мини-тракторам

котлы отопительные газовые

качели и мебель садовые

кровати раскладные

кухонные комбайны, мясорубки, миксеры, шинковки, встраиваемые духовки

ковры и ковровые изделия,

изделия из натуральной кожи и натурального меха

В документе также расширили перечень изготовителей, предлагающих товары в кредит. А сама программа кредитования «На родные товары» продлена до конца 2025 года.

[inf]Подробнее с условиями получения кредита “На родныя тавары” можно ознакомиться на официальном сайте Беларусбанка по этой [link href=“https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/kredit/consumer/41581” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link].[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что одна из белорусских пользовательниц TikTok на днях поделилась своим опытом оформления нового кредита от “Беларусбанка” “На родныя тавары”.

Соблазнившись на низкую сумму годовых процентов за пользование кредитом — всего 4% годовых — женщина купила необходимые ей товары белорусского производства и лишь после оформления кредита внимательно изучила договор. Условия, прописанные банком, её удивили.

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