Глава Гомельского облисполкома предложил продавать дома и стройматериалы на заправке

Опубликовано: 26.05.2024 14:09 , Обновлено: 26.05.2024

Председатель облисполкома Иван Крупко в субботу, 26 мая, проинспектировал гомельский участок республиканской трассы М5. Помимо проверки состояния дорог, качества ремонта дорожного полотна и благоустройства прилегающих территорий, руководитель областной администрации также озвучил планы по созданию крупной торговой площадки прямо на одной из заправок на инспектируемой трассе.

Речь идёт о заправке компании “Белоруснефть”. Согласно планам местных властей, на данной торговой площадке будет представлена продукция “Гомельоблдорстроя”, а также местных лесохозяйственных объединений.

Отметим, что первое предприятие в настоящее время продаёт тротуарную плитку, цементные растворы, щебень и прочие строительные материалы, второе - более широкий спектр стройматериалов и продуктов лесозаготовки, в том числе, деревянные дома, о начале серийного производства которых Минесхоз Беларуси отчитался в прошлом году.

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Как завил Крупко в ходе выездного совещания, выстраивание грамотной инфраструктуры позволит “создать комфортные условия для водителей”, так чтобы можно было “в одном месте приобрести товары от лесхозов и дорожников области, отдохнуть и перекусить”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Министерство лесного хозяйства Беларуси решило поставить на поток производство деревянных домокомплектов, которые в начале 2023 года обещали продавать белорусам по ценам, ниже рыночных.

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