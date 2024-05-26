Глава Гомельского облисполкома предложил продавать дома и стройматериалы на заправке
Председатель облисполкома Иван Крупко в субботу, 26 мая, проинспектировал гомельский участок республиканской трассы М5. Помимо проверки состояния дорог, качества ремонта дорожного полотна и благоустройства прилегающих территорий, руководитель областной администрации также озвучил планы по созданию крупной торговой площадки прямо на одной из заправок на инспектируемой трассе.
Речь идёт о заправке компании “Белоруснефть”. Согласно планам местных властей, на данной торговой площадке будет представлена продукция “Гомельоблдорстроя”, а также местных лесохозяйственных объединений.
Отметим, что первое предприятие в настоящее время продаёт тротуарную плитку, цементные растворы, щебень и прочие строительные материалы, второе - более широкий спектр стройматериалов и продуктов лесозаготовки, в том числе, деревянные дома, о начале серийного производства которых Минесхоз Беларуси отчитался в прошлом году.
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Как завил Крупко в ходе выездного совещания, выстраивание грамотной инфраструктуры позволит “создать комфортные условия для водителей”, так чтобы можно было “в одном месте приобрести товары от лесхозов и дорожников области, отдохнуть и перекусить”.
Ранее Telegraf.news рассказывал, что Министерство лесного хозяйства Беларуси решило поставить на поток производство деревянных домокомплектов, которые в начале 2023 года обещали продавать белорусам по ценам, ниже рыночных.
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