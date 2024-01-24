"А Совмин в курсе?" - Белоруска взяла в "Беларусбанке" кредит под 4%, а потом почитала договор

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Опубликовано: 24.01.2024 09:42 , Обновлено: 25.01.2024

Одна из белорусских пользовательниц TikTok на днях поделилась своим опытом оформления нового кредита от "Беларусбанка" "На родныя тавары". Соблазнившись на низкую сумму годовых процентов за пользование кредитом - всего 4% годовых - женщина купила необходимые ей товары белорусского производства и лишь после оформления кредита внимательно изучила договор. Условия, прописанные банком, её неприятно удивили.

[info_b]По данным самого “Беларусбанка”, всего за неделю кредитным предложением воспользовалосьболее 500 человек. Общая сумма взятых кредитов составила 2,3 млн рублей. При этом число заявок, поданных на кредит, превысило 1,2 тыс. Чаще всего, по данным банка, белорусы брали кредиты под 4% годовых на продукцию компаний “Керамин”, “Брестгазоаппарат”, “Атлант”, а также на технику “МотоВелоЗавода” и “МТЗ”.[/info_b]

Однако, как показала практика, далеко не все пользователи внимательно вчитываются в подробные условия кредитного договора. Оказалось, что банк, обещая клиентам фиксированную ставку в размере 4% годовых, прописывает в кредитном договоре возможность её изменения в будущем. При этом эти условия, которые некоторые интернет-пользователи расценили как лазейку для банка для увеличения процентов по кредиту, прописаны вовсе не мелким шрифтом, а едва ли не в первом пункте договора.

“Эйфория прошла, взяла очки, кредит и читаю: “кредитодатель имеет право изменять по соглашению сторон процентную ставку за использование кредитом”. Указано в пункте первом. Где были мои глаза? Наверное, засмотрелась на молодого банкира”, - посетовала автор видео и призвала других белорусов “внимательно читать кредитный договор”.

[link href=“https://www.tiktok.com/@kpacatenb?refer=embed” title=“@kpacatenb” target=“_blank” rel=“noopener”] @kpacatenb [/link] Читайте внимательно кредитный договор Беларусбанк[link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82?refer=embed” title=“потребительскийкредит” target=“_blank” rel=“noopener”] #потребительскийкредит [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA?refer=embed” title=“беларусбанк” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусбанк [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B?refer=embed” title=“товары” target=“_blank” rel=“noopener”] #товары [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-6806994177411255045?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - raaksallina” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - raaksallina [/link]

В комментариях пользователи соцсети отметили, что подобные условия банки прописывают во всех типовых кредитных договорах. При этом банк перед повышением процентной ставки обязуется сообщить об этом клиенту в течение 10 дней - это также прописано в договоре. Если клиент на повышение ставки по кредиту не согласится, банк предложит ему погасить весь кредит по старым условиям в течение определённого периода.

“Типовой банковский договор. Банк страхует себя от “завтрашнего” дефолта. Но ведь у нас в стране все будет хорошо - не волнуйтесь”, - успокоила женщину одна из комментаторов, а другая отметила, что поднять ставку банк сможет только в случае, если вырастет ставка рефинансирования.

Однако, далеко не всех такое объяснение успокоило и устроило. Некоторые расценили этот пункт нарушением постановления правительства, по инициативе которого “Беларусбанк” и начала выдавать этот кредит на покупку товаров белорусского производства.

“Совмин постановил: 4% на 3 года. Объявили по телевизору. Что, Совмин разогнали?” - задался вопросом один из пользователей.

Напомним, с 4 января 2024 года “Беларусбанк” начал выдавать кредиты на потребительские нужды под очень низкий процент - всего 4% годовых, при этом ставку пообещали фиксированную на весь срок кредитования (до 3 лет). Максимальная сумма кредита составляет 300 базовых величин (на данный момент это равнозначно 12 тыс. рублей).

«Беларусбанк» начал выдавать кредиты под 4%. Кому и сколько дадут?