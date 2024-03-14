Совмин распорядился погасить из бюджета часть кредитов семи белорусских предприятий

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Опубликовано: 14.03.2024 09:13 , Обновлено: 14.03.2024

Совет министров назвал ещё семь предприятий, чьи кредиты частично погасят за счёт средств республиканского бюджета. На этот раз субсидии решили выделить предприятиям мясо-молочной отрасли.

Согласно правительственному постановлению №161 от 7 марта, опубликованному 13 марта на Национальном правовом интернет-портале, целевые субсидии пойдут на выплату части процентов за пользование банковскими кредитами:

по кредитам в белорусских рублях размер субсидии - 30% ставки рефинансирования,

по кредитам в иностранной валюте - 30% ставки по кредиту по займам, но не более 2,5% (выплачиваться будет в рублевом эквиваленте по официальному курсу Нацбанка на день перечисления субсидии).

Финансовую помощь в погашении кредитов получат следующие предприятия:

Верхнедвинский маслосырзавод,

Витебский мясокомбинат,

Глубокский молочноконсервный комбинат,

Оршанский мясоконсервный комбинат,

Полоцкий молочный комбинат,

Поставский молочный завод,

Глубокский мясокомбинат.

Совмин решил выплатить из госбюджета часть кредитов ещё пяти госпредприятий

Напомним, что аналогичным образом правительство распорядилось закрыть часть кредитов пяти деревообрабатывающих предприятий, трёх предприятий лёгкой промышленности и трёх цементных заводов.

Совмин распорядился погасить часть кредитов ещё трех белорусских предприятий из средств госбюджета

Ранее Телеграф сообщил, что правительство Беларуси также предоставило отсрочку уплаты налогов тем предприятиям, которые ввозят товары на территорию ЕАЭС.

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