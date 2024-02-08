Совмин решил выплатить из госбюджета часть кредитов ещё пяти госпредприятий

Опубликовано: 08.02.2024 12:16 , Обновлено: 08.02.2024

Правительство Беларуси распорядилось возместить часть платежей по кредитам предприятий деревообработки. Соответствующее Постановление Совмина №87 8 февраля опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. И это уже не первое подобное решение.

В постановлении указано, что возмещение получат ОАО «Борисовдрев», «Ивацевичдрев», «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», «Управляющая компания холдинга «Беларусские обои» и РУП «Завод газетной бумаги». Суммы от возмещения они должны направить «на пополнение собственных оборотных средств».

Также в документе сообщили, что «Беллесбумпром» совместно с Госкомимущества до 1 апреля 2025 года должны принять меры по увеличению доли государства в уставных фондах указанных предприятий на сумму оказанной им господдержки.

Бюджет поможет предприятиям уплатить часть процентов по кредитам, а также часть расходов по погашению основного долга, уведомили в Постановлении.

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Кому кредиты погашали раньше?

В конце января Телеграф писал, что Совет министров Беларуси решил за счет средств республиканского бюджета погасить в 2024 году часть кредитов трёх государственных предприятий. Своим постановлением №50 правительство поручило Министерству финансов обеспечить компенсацию потерь, возмещение и уплату части процентов по кредитам Оршанского льнокомбината, Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения и минского предприятия «Камволь». И не только. Подробности – здесь:

Совмин распорядился погасить часть кредитов ещё трех белорусских предприятий из средств госбюджета