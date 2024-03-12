"Беларуськалий", "Атлант", МТЗ. 108 предприятий Беларуси получили отсрочку уплаты НДС при ввозе товаров в ЕАЭС

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Опубликовано: 12.03.2024 14:10 , Обновлено: 12.03.2024

В Беларуси предоставили отсрочку уплаты налогов тем предприятиям, которые ввозят товары на территорию ЕАЭС. Официальное постановление Совета министров вступило в силу 12 марта и продлится до 30 июня 2024 года включительно.

В документе говорится, что отсрочка уплаты НДС предоставляется на срок не более шести месяцев и затрагивает 108 белорусских предприятий. Исключение составили подакцизные товары, которые не используются в производстве.

Согласно документу, опубликованному на Национальном правовом Интернет-портале, данные “меры направлены на повышение устойчивости экономики”.

[info_b]Ознакомится с постановлением и посмотреть полный список предприятий можно поссылке.[/info_b]

Например, нововведения коснулись таких организаций, как:

«Беларуськалий»;

«БелАЗ»;

МТЗ;

«Атлант»;

«Нафтан»;

«Интеграл»;

«Керамин»;

«Бабушкина крынка»;

«Молочный мир»

и другие.

Ранее Совет министров уже вводил такую отсрочку (постановлением № 805 от 21 ноября 2022 года). Однако действие документа истекло 31 декабря 2023 года.

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