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"Беларуськалий", "Атлант", МТЗ. 108 предприятий Беларуси получили отсрочку уплаты НДС при ввозе товаров в ЕАЭС

"Беларуськалий", "Атлант", МТЗ. 108 предприятий Беларуси получили отсрочку уплаты НДС при ввозе товаров в ЕАЭС
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В Беларуси предоставили отсрочку уплаты налогов тем предприятиям, которые ввозят товары на территорию ЕАЭС. Официальное постановление Совета министров вступило в силу 12 марта и продлится до 30 июня 2024 года включительно.

В документе говорится, что отсрочка уплаты НДС предоставляется на срок не более шести месяцев и затрагивает 108 белорусских предприятий. Исключение составили подакцизные товары, которые не используются в производстве.

Согласно документу, опубликованному на Национальном правовом Интернет-портале, данные “меры направлены на повышение устойчивости экономики”.

[info_b]Ознакомится с постановлением и посмотреть полный список предприятий можно поссылке.[/info_b]

Например, нововведения коснулись таких организаций, как:

  • «Беларуськалий»;
  • «БелАЗ»;
  • МТЗ;
  • «Атлант»;
  • «Нафтан»;
  • «Интеграл»;
  • «Керамин»;
  • «Бабушкина крынка»;
  • «Молочный мир»
  • и другие.

Ранее Совет министров уже вводил такую отсрочку (постановлением № 805 от 21 ноября 2022 года). Однако действие документа истекло 31 декабря 2023 года.

Ранее Телеграф писал, что для инвалидов в Беларуси предусмотрен ряд налоговых льгот, а в некоторых случаях — и полное освобождение от уплаты налогов. Для кого действуют пониженные ставки и какие налоги можно не платить инвалидам, рассказали налоговые инспекторы Октябрьского района Могилева.

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