"Беларуськалий", "Атлант", МТЗ. 108 предприятий Беларуси получили отсрочку уплаты НДС при ввозе товаров в ЕАЭС
В Беларуси предоставили отсрочку уплаты налогов тем предприятиям, которые ввозят товары на территорию ЕАЭС. Официальное постановление Совета министров вступило в силу 12 марта и продлится до 30 июня 2024 года включительно.
В документе говорится, что отсрочка уплаты НДС предоставляется на срок не более шести месяцев и затрагивает 108 белорусских предприятий. Исключение составили подакцизные товары, которые не используются в производстве.
Согласно документу, опубликованному на Национальном правовом Интернет-портале, данные “меры направлены на повышение устойчивости экономики”.
[info_b]Ознакомится с постановлением и посмотреть полный список предприятий можно поссылке.[/info_b]
Например, нововведения коснулись таких организаций, как:
- «Беларуськалий»;
- «БелАЗ»;
- МТЗ;
- «Атлант»;
- «Нафтан»;
- «Интеграл»;
- «Керамин»;
- «Бабушкина крынка»;
- «Молочный мир»
- и другие.
Ранее Совет министров уже вводил такую отсрочку (постановлением № 805 от 21 ноября 2022 года). Однако действие документа истекло 31 декабря 2023 года.
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