Совмин распорядился погасить часть кредитов ещё трех белорусских предприятий из средств госбюджета
Совет министров Беларуси решил за счет средств республиканского бюджета погасить в 2024 году часть кредитов ещё трёх государственных предприятий. Своим постановлением №50 правительство поручило Министерству финансов обеспечить компенсацию потерь, возмещение и уплату части процентов по кредитам Оршанского льнокомбината, Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения и минского предприятия "Камволь".
В частности, Оршанскому льнокомбинату поручили возместить часть средств, потраченных на строительство служебного жилья для его работников. Деньги предприятие брало в кредит у “Беларусбанка” и теперь финансовому учреждению поручили вернуть разницу между ставкой рефинансирования Нацбанка, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи, и ставкой по кредиту, установленной в размере 5% годовых.
Самому Оршанскому льнокомбинату Совмин поручил полностью возместить из госбюджета проценты по кредиту Экспортно-импортного банка Китая. Его предприятию выделили в 2015 году на модернизацию и расширение производства. Инвестиционный проект оценивался в 51,8 млн долларов, а возмещать проценты будут в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка на дату их возмещения.
Кроме того, Минфину поручили ежемесячно возмещать “Беларусбанку” часть процентов по кредиту, выделенному Барановичскому производственному хлопчатобумажному объединению (в размере 50% ставки по кредитам), и полностью погашать проценты по кредитам предприятия “Камволь” (в размере 100% ставки по кредитам, но не более 8% годовых).
Контролировать соблюдение условий данного постановления Совмин поручил Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности.
Ранее Телеграф сообщил, что Совмин также решил выплатить из республиканского бюджета в 2024 году проценты по кредитам некоторых белорусских цементных предприятий.
Совмин решил оплатить из бюджета проценты по кредитам белорусских цементных заводов. Сколько?