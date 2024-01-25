Совмин распорядился погасить часть кредитов ещё трех белорусских предприятий из средств госбюджета

Опубликовано: 25.01.2024 09:45 , Обновлено: 25.01.2024

Совет министров Беларуси решил за счет средств республиканского бюджета погасить в 2024 году часть кредитов ещё трёх государственных предприятий. Своим постановлением №50 правительство поручило Министерству финансов обеспечить компенсацию потерь, возмещение и уплату части процентов по кредитам Оршанского льнокомбината, Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения и минского предприятия "Камволь".

В частности, Оршанскому льнокомбинату поручили возместить часть средств, потраченных на строительство служебного жилья для его работников. Деньги предприятие брало в кредит у “Беларусбанка” и теперь финансовому учреждению поручили вернуть разницу между ставкой рефинансирования Нацбанка, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи, и ставкой по кредиту, установленной в размере 5% годовых.

Самому Оршанскому льнокомбинату Совмин поручил полностью возместить из госбюджета проценты по кредиту Экспортно-импортного банка Китая. Его предприятию выделили в 2015 году на модернизацию и расширение производства. Инвестиционный проект оценивался в 51,8 млн долларов, а возмещать проценты будут в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка на дату их возмещения.

Кроме того, Минфину поручили ежемесячно возмещать “Беларусбанку” часть процентов по кредиту, выделенному Барановичскому производственному хлопчатобумажному объединению (в размере 50% ставки по кредитам), и полностью погашать проценты по кредитам предприятия “Камволь” (в размере 100% ставки по кредитам, но не более 8% годовых).

Контролировать соблюдение условий данного постановления Совмин поручил Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Ранее Телеграф сообщил, что Совмин также решил выплатить из республиканского бюджета в 2024 году проценты по кредитам некоторых белорусских цементных предприятий.

Совмин решил оплатить из бюджета проценты по кредитам белорусских цементных заводов. Сколько?