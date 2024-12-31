Совмин продлил запрет на ввоз в Беларусь пива из Чехии, Польши и других «недружественных стран». Что ещё в списке?

💼 Официально

Опубликовано: 31.12.2024 07:44 , Обновлено: 31.12.2024

Совет министров продлил запрет на импорт и продажу отдельных видов из стран, включённых в перечень недружественных Беларуси. Речь идёт о двух постановлениях 2021 и 2022 года, действие которых правительство решило сохранить ещё как минимум на год.

Как следует из постановления Совмина №1048, накануне подписанного премьер-министром Романом Головченко, белорусские контрсанкции будут действовать как минимум до 31 декабря 2025 года.

В пресс-службе правительства пояснили, что продлённый запрет касается маркировки импортируемых в Беларусь алкогольных напитков на территории так называемых недружественных стран. Что касается запрета на ввоз товаров из таких стран, то, как напомнили в правительстве, в контрсанкционный список попали в том числе отдельные товары из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии, например:

пиво и прочие сброженные напитки,

средства для ухода за кожей, для волос, для бритья, для гигиены полости рта и зубов, дезодоранты,

составы для ванн, мыло, чистящие средства,

ковры напольные,

мужская текстильная одежда,

обувь из натуральной кожи,

головные уборы,

постельные принадлежности,

посуда столовая, кухонная из фарфора и стеклянная,

основы для матрацев,

лаки, краски,

плиты, листы, пленки из пластмасс,

ярлыки и этикетки из бумаги и картона.

Совмин запретил ввоз в Беларусь чешского пива. Что ещё попало в запретные списки?

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Министерстве иностранных дел Беларуси введение запретов на ввоз товаров из “недружественных стран” назвали “вынужденными ответными мерами” на “безумную политику” стран Евросоюза и “систематические недружественные действия наиболее агрессивно настроенных стран ЕС в отношении Республики Беларусь”.

МИД объяснил «рестрикции» Совмина на ввоз европейского пива и шампуней в Беларусь «безумной политикой» ЕС

При этом, отметим, что для некоторых категорий товаров из этого списка правительство всё же делает послабление, позволяя ввозить из в страну в рамках параллельного импорта. Так, в начале месяца Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обновило перечень таких товаров, которые считаются “существенно важными для внутреннего рынка” страны.

МАРТ опубликовал 34 группы товаров из «недружественных» стран, которые важны для экономики Беларуси