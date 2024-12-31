Совмин продлил запрет на ввоз в Беларусь пива из Чехии, Польши и других «недружественных стран». Что ещё в списке?
Совет министров продлил запрет на импорт и продажу отдельных видов из стран, включённых в перечень недружественных Беларуси. Речь идёт о двух постановлениях 2021 и 2022 года, действие которых правительство решило сохранить ещё как минимум на год.
Как следует из постановления Совмина №1048, накануне подписанного премьер-министром Романом Головченко, белорусские контрсанкции будут действовать как минимум до 31 декабря 2025 года.
В пресс-службе правительства пояснили, что продлённый запрет касается маркировки импортируемых в Беларусь алкогольных напитков на территории так называемых недружественных стран. Что касается запрета на ввоз товаров из таких стран, то, как напомнили в правительстве, в контрсанкционный список попали в том числе отдельные товары из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии, например:
- пиво и прочие сброженные напитки,
- средства для ухода за кожей, для волос, для бритья, для гигиены полости рта и зубов, дезодоранты,
- составы для ванн, мыло, чистящие средства,
- ковры напольные,
- мужская текстильная одежда,
- обувь из натуральной кожи,
- головные уборы,
- постельные принадлежности,
- посуда столовая, кухонная из фарфора и стеклянная,
- основы для матрацев,
- лаки, краски,
- плиты, листы, пленки из пластмасс,
- ярлыки и этикетки из бумаги и картона.
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Ранее Telegraf.news рассказал, что в Министерстве иностранных дел Беларуси введение запретов на ввоз товаров из “недружественных стран” назвали “вынужденными ответными мерами” на “безумную политику” стран Евросоюза и “систематические недружественные действия наиболее агрессивно настроенных стран ЕС в отношении Республики Беларусь”.
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При этом, отметим, что для некоторых категорий товаров из этого списка правительство всё же делает послабление, позволяя ввозить из в страну в рамках параллельного импорта. Так, в начале месяца Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обновило перечень таких товаров, которые считаются “существенно важными для внутреннего рынка” страны.
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