МАРТ опубликовал 34 группы товаров из "недружественных" стран, которые важны для экономики Беларуси
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси обнародовало перечень товаров, которые являются "существенно важными для внутреннего рынка" страны. Именно эти товары разрешается ввозить в страну в рамках параллельного импорта.
Речь идёт о группах товаров, в которых используются объекты интеллектуальной собственности правообладателей из Японии и Южной Кореи, а также стран, которые правительство отнесло к категории “недружественных” Беларуси. Напомним, в перечень иностранных государств, которые “совершают недружественные действия в отношении белорусских юридических или физических лиц” включено почти 40 стран.
С января 2023 года белорусское правительство разрешило использовать некоторые объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателей из таких “недружественных стран”, в том числе, ввозить товары, созданные с их использованием, на территорию страны и продавать их.
[info_b]Такую схему экономисты называют параллельным импортом, поскольку товары ввозятся в страну без согласия правообладателя товарного знака, то есть “параллельно” официальному импорту через дилеров, уполномоченных правообладателем. Иногда такие товары также называют товарами “серого рынка”.[/info_b]
Примечательно, что сам перечень этих товаров был утверждён МАРТ ещё в июне 2024 года. Однако постановление №43 официально было опубликовано на Национальном интернет-портале только 10 декабря. Действует документ до 31 декабря 2024 года - для ввоза этих товаров в Беларусь после этой даты правительство должно будет продлить действие постановления.
Итак, к существенно важным для белорусского рынка товарам МАРТ отнёс, в числе прочего:
- средства наземного транспорта (за исключением железнодорожного или трамвайного подвижного состава) и их части и принадлежности (то есть автомобили и запчасти к ним),
- нефть и нефтепродукты,
- спирт,
- поверхностно-активные вещества, моющие и чистящие средства,
- изделия из пластмасс и резины,
- бумага и картон, а также изделия из бумажной массы, бумаги или картона,
- одежда,
- стекло и изделия из него,
- различное оборудование, машины, устройства, механизмы и их части, вычислительные машины, а также электрические машины и оборудование,
- оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты,
- гигиенические прокладки, пеленки, подгузники и аналогичные изделия,
- и многое другое.
[info_b]С полным перечнем товаров и точными кодами по единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза можно ознакомиться по [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22442480” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказал, что тем же постановлением от января 2023 года власти Беларуси разрешили использовать музыку, фильмы, телепередачи и прочие объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателей из “недружественных стран”.
Власти Беларуси разрешили использовать фильмы и музыку без согласия правообладателей из «недружественных стран»
Тогда авторы закона объясняли это решение необходимостью “обеспечения функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры, создания условий для цифрового развития и повышения уровня информационной безопасности, развития интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества, обеспечения доступа к достижениям мировой культуры и событиям современной жизни”.