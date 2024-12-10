МАРТ опубликовал 34 группы товаров из "недружественных" стран, которые важны для экономики Беларуси

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Опубликовано: 10.12.2024 09:31 , Обновлено: 10.12.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси обнародовало перечень товаров, которые являются "существенно важными для внутреннего рынка" страны. Именно эти товары разрешается ввозить в страну в рамках параллельного импорта.

Речь идёт о группах товаров, в которых используются объекты интеллектуальной собственности правообладателей из Японии и Южной Кореи, а также стран, которые правительство отнесло к категории “недружественных” Беларуси. Напомним, в перечень иностранных государств, которые “совершают недружественные действия в отношении белорусских юридических или физических лиц” включено почти 40 стран.

С января 2023 года белорусское правительство разрешило использовать некоторые объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателей из таких “недружественных стран”, в том числе, ввозить товары, созданные с их использованием, на территорию страны и продавать их.

[info_b]Такую схему экономисты называют параллельным импортом, поскольку товары ввозятся в страну без согласия правообладателя товарного знака, то есть “параллельно” официальному импорту через дилеров, уполномоченных правообладателем. Иногда такие товары также называют товарами “серого рынка”.[/info_b]

Новость Телеграф

Примечательно, что сам перечень этих товаров был утверждён МАРТ ещё в июне 2024 года. Однако постановление №43 официально было опубликовано на Национальном интернет-портале только 10 декабря. Действует документ до 31 декабря 2024 года - для ввоза этих товаров в Беларусь после этой даты правительство должно будет продлить действие постановления.

Итак, к существенно важным для белорусского рынка товарам МАРТ отнёс, в числе прочего:

средства наземного транспорта (за исключением железнодорожного или трамвайного подвижного состава) и их части и принадлежности (то есть автомобили и запчасти к ним),

нефть и нефтепродукты,

спирт,

поверхностно-активные вещества, моющие и чистящие средства,

изделия из пластмасс и резины,

бумага и картон, а также изделия из бумажной массы, бумаги или картона,

одежда,

стекло и изделия из него,

различное оборудование, машины, устройства, механизмы и их части, вычислительные машины, а также электрические машины и оборудование,

оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты,

гигиенические прокладки, пеленки, подгузники и аналогичные изделия,

и многое другое.

[info_b]С полным перечнем товаров и точными кодами по единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза можно ознакомиться по [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22442480” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что тем же постановлением от января 2023 года власти Беларуси разрешили использовать музыку, фильмы, телепередачи и прочие объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателей из “недружественных стран”.

Власти Беларуси разрешили использовать фильмы и музыку без согласия правообладателей из «недружественных стран»

Тогда авторы закона объясняли это решение необходимостью “обеспечения функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры, создания условий для цифрового развития и повышения уровня информационной безопасности, развития интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества, обеспечения доступа к достижениям мировой культуры и событиям современной жизни”.