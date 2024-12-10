Telegraf.news
ru

МАРТ опубликовал 34 группы товаров из "недружественных" стран, которые важны для экономики Беларуси

МАРТ опубликовал 34 группы товаров из "недружественных" стран, которые важны для экономики Беларуси
Подпишитесь на Телеграф:
💼 Официально

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси обнародовало перечень товаров, которые являются "существенно важными для внутреннего рынка" страны. Именно эти товары разрешается ввозить в страну в рамках параллельного импорта.

Речь идёт о группах товаров, в которых используются объекты интеллектуальной собственности правообладателей из Японии и Южной Кореи, а также стран, которые правительство отнесло к категории “недружественных” Беларуси. Напомним, в перечень иностранных государств, которые “совершают недружественные действия в отношении белорусских юридических или физических лиц” включено почти 40 стран.

С января 2023 года белорусское правительство разрешило использовать некоторые объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателей из таких “недружественных стран”, в том числе, ввозить товары, созданные с их использованием, на территорию страны и продавать их.

[info_b]Такую схему экономисты называют параллельным импортом, поскольку товары ввозятся в страну без согласия правообладателя товарного знака, то есть “параллельно” официальному импорту через дилеров, уполномоченных правообладателем. Иногда такие товары также называют товарами “серого рынка”.[/info_b]

Новость Телеграф

Примечательно, что сам перечень этих товаров был утверждён МАРТ ещё в июне 2024 года. Однако постановление №43 официально было опубликовано на Национальном интернет-портале только 10 декабря. Действует документ до 31 декабря 2024 года - для ввоза этих товаров в Беларусь после этой даты правительство должно будет продлить действие постановления.

Итак, к существенно важным для белорусского рынка товарам МАРТ отнёс, в числе прочего:

  • средства наземного транспорта (за исключением железнодорожного или трамвайного подвижного состава) и их части и принадлежности (то есть автомобили и запчасти к ним),
  • нефть и нефтепродукты,
  • спирт,
  • поверхностно-активные вещества, моющие и чистящие средства,
  • изделия из пластмасс и резины,
  • бумага и картон, а также изделия из бумажной массы, бумаги или картона,
  • одежда,
  • стекло и изделия из него,
  • различное оборудование, машины, устройства, механизмы и их части, вычислительные машины, а также электрические машины и оборудование,
  •  оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты,
  • гигиенические прокладки, пеленки, подгузники и аналогичные изделия,
  • и многое другое.

[info_b]С полным перечнем товаров и точными кодами по единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза можно ознакомиться по [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22442480” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что тем же постановлением от января 2023 года власти Беларуси разрешили использовать музыку, фильмы, телепередачи и прочие объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателей из “недружественных стран”.

Власти Беларуси разрешили использовать фильмы и музыку без согласия правообладателей из «недружественных стран»

Тогда авторы закона объясняли это решение необходимостью “обеспечения функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры, создания условий для цифрового развития и повышения уровня информационной безопасности, развития интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества, обеспечения доступа к достижениям мировой культуры и событиям современной жизни”.

Темы: