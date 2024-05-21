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Совмин запретил ввоз в Беларусь чешского пива. Что ещё попало в запретные списки?

Совмин запретил ввоз в Беларусь чешского пива. Что ещё попало в запретные списки?
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Совет министров Беларуси пополнил список товаров из "недружественных стран", которые с сегодняшнего дня запрещено ввозить и продавать на территории нашей страны. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства №700 от 6 декабря 2021 года, рассказали в пресс-службе.

Список “запрещёнки” пополнили отдельные товары из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. Так, в Беларусь больше не будут импортировать:

  1. пиво и сброженные напитки;
  2. средства для ухода за кожей и волосами;
  3. средства для бритья и гигиены полости рта, дезодоранты;
  4. мыло и составы для ванн;
  5. чистящие средства;
  6. напольные ковры;
  7. мужскую текстильную одежду;
  8. обувь с верхом из натуральной кожи;
  9. головные уборы;
  10. постельные принадлежности;
  11. столовую, кухонную, стеклянную и фарфоровую посуду;
  12. матрацные основы;
  13. лаки, краски, плиты;
  14. ярлыки и этикетки из бумаги и картона.

Кроме того, отныне запрещается ввоз и реализация воды из “недружественных стран”, включая минеральную и газированную, сообщили в пресс-службе правительства. Там добавили, что постановление “разработано в качестве ответной меры” на решение Латвии запретить импорт из Беларуси некоторых видов пищевой продукции.

Кроме того, речь идёт и о Литве, которая на год запретила ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов из РБ, а также на подготовленный Регламент Совета ЕС, основными инициаторами которого выступили пять стран (Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония) — все они установили повышенные пошлины на импорт белорусской сельхозпродукции, заявили в белорусском правительстве.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров Беларуси ввёл запрет на ввоз через литовскую границу сразу многих товаров народного потребления. Соответствующее постановление подписал премьер Роман Головченко. В Совмине назвали решение ответом на закрытие Литвой двух КПП на границе.

Головченко запретил ввоз в Беларусь из Литвы воды, шин, колготок и не только

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