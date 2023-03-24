Какие налоги могут не платить инвалиды в Беларуси? Рассказали в МНС

Опубликовано: 24.03.2023 13:11 , Обновлено: 24.03.2023

Для инвалидов в Беларуси предусмотрен ряд налоговых льгот, а в некоторых случаях - и полное освобождение от уплаты налогов. Для кого действуют пониженные ставки и какие налоги можно не платить инвалидам, рассказали налоговые инспекторы Октябрьского района Могилева.

Налог на недвижимость

Налог на недвижимость могут не платить инвалиды I и II группы, которым принадлежат:

одна квартира, один жилой дом с нежилыми постройками; недостроенные капитальные строения на участках, которые выделены под садоводство, дачное строительство, строительство или установку временных индивидуальных гаражей, в виде служебного земельного надела; садовые домики; дачи; гаражи, машино-места.

Инспекторы МНС пояснили, что в случаях, перечисленных в пунктах 2-5, инвалиды I и II группы могут не платить налог на недвижимость на все подобные объекты, находящиеся у них в собственности, независимо от их количества, передает портал MogilevNEWS.by.

Земельный налог

Инвалиды I или II группы могут не платить земельный налог на следующие земельные участки:

один земельный участок, предоставленный инвалиду I или II группы для строительства и обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома или квартиры в блокированном жилом доме;

земельные участки, предоставленные инвалидам I или II группы для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, коллективного садоводства, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, дачного строительства, в виде служебного земельного надела, для народных художественных ремесел, строительства (установки) временных индивидуальных гаражей, независимо от количества таких участков.

Транспортный налог

Транспортный налог отменяется для транспортных средств, специально оборудованных для использования инвалидами. При этом соответствующая запись должна быть указана в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Кроме того, в МНС разъяснили, что к инвалидам, у которых есть действительное водительское удостоверение соответствующей категории, может применяться пониженная ставка транспортного налога для других транспортных средств. Размер налога будет снижен на:

50% – для инвалидов I или II группы;

25% – для инвалидов III группы.

Налог на собак

Налог за владение собаками в Беларуси могут не платить:

инвалиды по зрению, для которых содержание собаки-поводыря является жизненной необходимостью;

инвалиды I и II группы, если по месте их жительства не зарегистрирован кто-то из трудоспособных членов их семьи (освобождают от уплаты за одну собаку);

Единый налог

Инвалиды, которые являются индивидуальными предпринимателями, ли по иным основаниям обязаны платить единый налог, могут рассчитывать на пониженную ставку единого налога - на 20% ниже, независимо от группы инвалидности.

Подоходный налог

Повышенный налоговый вычет по подоходному налогу в размере 220 рублей в месяц независимо от суммы полученного дохода могут получить:

инвалиды I и II группы независимо от причин инвалидности,

инвалиды с детства,

получившие инвалидность в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Этим правом могут воспользоваться не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели, уплачивающие подоходный налог по доходам, полученным от предпринимательской деятельности, и не имеющие места основной работы.

Налог на профессиональный доход

Как пояснили в МНС, для физических лиц с инвалидностью налог на профессиональный доход будет составлять не 10%, а 4%.