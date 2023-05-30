В Совмине объявили об изменении госрегулирования цен в Беларуси. Что хотят "стимулировать"?

Опубликовано: 30.05.2023 15:18 , Обновлено: 30.05.2023

Во вторник, 30 мая, правительство заявило, что принятое ранее постановление о регулировании цен, изменится. Цель нововведений – «стимулирование продаж и продвижения товаров отечественного производства».

В правительстве уверяют, что белорусским производителям предоставят «инструменты и механизмы» для:

активного увеличения объемов продаж;

повышения узнаваемости товаров и торговых марок;

выработки совместно с организациями торговли условий реализации товаров конечному потребителю.

О каких именно инструментах идет речь, которые помогут в этом производителям, в правительстве пока не уточнили.

С чего началось?

В октябре 2022 года постановлением правительства №713 была введена новая система регулирования цен. Ее принятию предшествовал мораторий на рост цен, объявленный Лукашенко. За нарушение владельцам торговых объектов грозила уголовная ответственность. Тогда, 6 октября 2022 года, Александр Лукашенко запретил повышать цены на продукты и другие товары. А на следующий день подписал соответствующую директиву.

Позже он завил, что запретил расти ценам на «несколько дней»:

«Как тут некоторые начинают выть и стонать, особенно из-за рубежа… Главное — не запрет на рост цен. Не запрет. Читайте директиву. Главное — это выработка системы контроля за ценообразованием».

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В директиве Лукашенко приказал чиновникам принять меры по сдерживанию цен и снижению себестоимости продукции; насыщению внутреннего рынка под полную потребность; недопущению необоснованного прекращения работы торговых объектов.

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