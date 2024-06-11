Сколько выплатят многодетным белорусам к 2024/25 учебному году? Вот какие документы нужно собрать

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Опубликовано: 11.06.2024 11:23 , Обновлено: 11.06.2024

Этим летом многодетные семьи в Беларуси, как и в прошлом году, могут рассчитывать на единовременную материальную помощь к новому учебному году. Её выплачивают из госбюджета на каждого ученика, получающего общее среднее и специальное образование на уровне общего среднего образования. Посмотрели, какую сумму могут получить многодетные к 1 сентября, и какие документы для этого нужно собрать.

Кому положены выплаты к 1 сентября?

Разовые выплаты к 1 сентября для многодетных семей предусмотрены государственной программой “Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь”. Эта программа была запущена в 2021 году и продлится минимум до 2025 года.

Согласно положениям программы, материальную помощь выделяют тем семьям, в которых воспитываются три и более детей и как минимум один из них проходит обучение в учреждениях общего среднего или специального образования (на уровне общего среднего образования).

Выплачивают материальную помощь местные управления по труду, занятости и социальной защите по месту жительства матери (мачехи) в полной семье, одного из родителей в неполной семье либо усыновителя, опекуна или попечителя. Выплаты перечисляют на базовый счет граждан, пояснили в Бобруйском районном центре соцобслуживания населения.

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Какие документы нужны, чтобы получить материальную помощь к 1 сентября?

Несмотря на то, что сами выплаты начнут производить многодетным лишь с 1 августа, специалисты рекомендуют заранее позаботиться о том, чтобы собрать весь пакет документов на материальную помощь, а именно:

заявление на материальную помощь;

паспорт или вид на жительство заявителя;

оригинал и копия удостоверения многодетной семьи (или свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей);

копия свидетельства о рождении учащегося, на которого выделяется помощь;

справка из ЖЭС о составе семьи;

справка о том, что ребенок является учащимся учреждения общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) – с указанием класса на 1 сентября;

выписка из лицевого счета в “Беларусбанк” или его ксерокопия.

Сколько выплатят многодетным к 1 сентября 2024 года?

Госпрограммой предусмотрено, что максимальная сумма материальной помощи многодетным к 1 сентября может составлять до 30% бюджета прожиточного минимума (БПМ), действующего на 31 июля календарного года.

[info_b]До 31 июля 2024 года, согласно информации Минтруда, БПМ для трудоспособного населения составит 448,99 рубля. Следовательно, максимальная выплата на каждого ребёнка составит почти 135 рублей . Для сравнения, в прошлом году выплата на каждого школьника составляла порядка 105 рублей. [/info_b]

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Ранее Telegraf.news рассказывал, что в прошлом году на финансовую помощь со стороны государства могли рассчитывать не только многодетные, но и другие семьи, воспитывающие детей школьного возраста.

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