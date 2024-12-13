Сколько будут стоить живые ёлки в 2024 году? Лесхозы озвучили цены для всей Беларуси

Опубликовано: 13.12.2024 13:31 , Обновлено: 13.12.2024

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси напомнили, что в субботу, 14 декабря, в Минске откроется первый ёлочный базар. В связи с этим покупателям пообещали не только "широкий ассортимент новогодних деревьев", но и "настоящий лесной чай и медовое угощение". Однако самое главное — цены. Их озвучил не только Минский лесхоз, но и остальные ведомства по всей Беларуси.

Те, кому не терпится наполнить дом хвойным ароматом, могут отправиться на первый ёлочный базар, который развернётся в столице по адресу: улица Багратиона, 70. Он начнёт свою работу в 10:00 и будет открыт ежедневно до 20:00 вплоть до 31 декабря, сообщили в Министерстве лесного хозяйства Беларуси.

“Многие удивляются, что мы начинаем так рано торговать. Но скажу, что люди уже вовсю звонят и спрашивают, когда можно будет купить новогодние деревья. Самые нетерпеливые уже приобрели у нас ёлочки в кадках, не стали дожидаться открытия базара. Так что завтра ждём наплыв покупателей”, — рассказала заместитель руководителя организации по идеологической работе Минского лесхоза Татьяна Ботян.

Что почём?

По данным Минского лесхоза, цены, как и всегда, будут зависеть от высоты новогоднего дерева:

до 1 метра — 20,70 рублей,

от 1 до 2 метров — 29 рублей,

от 2 до 3 метров — 36,20 рублей,

от 3 до 4 метров – 105,50 рублей,

ели в кадках — от 38,20 рублей.

В то же время, по данным информагентства Sputnik, ели в горшках будут продавать в Минске по следующим ценам:

до 1 метра – 38,20 рублей,

от 1 до 1,5 метров – 52,20 рублей,

от 1,5 до 2 метров – 62,10 рублей.

Кроме того, в столичном лесхозе пообещали предложить белорусам “широкий ассортимент” новогодних букетов и икебан. По словам Татьяны Ботян, в последнее время они пользуются у минчан “повышенным спросом”. Также в Минлесхозе добавили, что цены на живые ёлки отличаются в зависимости от региона.

Так, дешевле всего атрибуты праздника обойдутся в Брестской и Витебской областях. Однако выгоднее всего ели и сосны приобретать непосредственно в лесничествах, поскольку за счёт экономии на доставке цена выходит “символической”, объяснили в министерстве.

Эта «бабушкина» смесь заставит ёлку стоять дольше. Вот какие 2 продукта нужно взять на кухне

[info_b]Любопытно, что буквально две недели назад в МАРТ озвучили немного другую стоимость елей. Так, по словам начальника управления организации торговли и общественного питания министерства Натальи Мельниковой, “примерные розничные цены” должны были быть такими:

до 50 сантиметров — 5 рублей,

до 1 метра — 13 рублей,

до 2 метров — 16 рублей,

до 3 метров — 23 рубля.

«Если ёлка будет выше, то будет выше и цена. Ели в кадках будут продаваться по цене от 28 рублей, ёлочные букеты — от 4 рублей», — пообещала Наталья Мельникова, [link href=“https://www.sb.by/articles/sezon-elochnykh-bazarov-v-belarusi-v-etom-godu-startuet-18-dekabrya.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] газета «СБ. Беларусь сегодня».[/info_b]

Сколько стоили в 2023 году?

По информации заместителя начальника управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси Виталия Бондаревича, цены на живые ёлки в прошлом году в Минске были такими:

до 1 метра — от 5,5 рублей,

от 1 до 1,5 метров — до 10 рублей,

от 1,5 метров — до 15 рублей.

Тогда он добавил, что крайне важно учитывать “специфику регионов”, поскольку в том или ином районе Беларуси “цены могут разниться”, передало информагентство “БелТА”.

А сколько будут стоить в регионах?

Гродно

По информации Щучинского лесхоза, стоимость живых новогодних елей в городе над Неманом в 2024 году будет приблизительно следующей:

до 1 метра — 13,40 рублей,

от 1 до 2 метров — 18,60 рублей,

от 2 до 3 метров — 31 рубль,

от 3 до 4 метров – 44,50 рублей,

ели в кадках — 36 рублей,

новогодний букет — 3,10 рубля,

букет на подставке — 6,20 рублей.

Сколько придётся заплатить за незаконно срубленную ёлку? В Новогрудском лесхозе назвали размер штрафа

Брест

В Брестском лесхозе рассказали, что цены на ёлочных базарах будут такими:

до 1 метра — 9,50 рублей,

от 1 до 2 метров — 12 рублей,

от 2 до 3 метров — 14 рублей,

ели в кадках — 34 рубля (до 1 метра) и 45 рублей (до 2 метров),

новогодний букет – 5 рублей.

Витебск

Тем временем в Витебском лесхозе пообещали, что цены на живые ёлки будут находиться в следующем диапазоне:

до 1 метра — 12,50 рублей,

от 1 до 2 метров — 15,80 рублей,

от 2 до 3 метров — 22,90 рубля,

от 3 до 4 метров – 37,70 рублей,

от 4 до 5 метров — 49,30 рублей,

ели в кадках — 38,30 (до 1 метра), 48,30 (до 1,5 метров) и 54,80 (до 2 метров).

Могилёв

По информации Могилёвского лесхоза, цены на новогодние деревья следующие:

до 1 метра — 8,50 рублей,

от 1 до 2 метров — 11,20 рублей,

от 2 до 3 метров — 23,50 рубля,

от 3 до 4 метров – 32,50 рублей,

от 4 до 5 метров — 39 рублей,

новогодний букет — 4,60 рубля,

ели в кадках — 12 рублей (до 50 сантиметров) и 18 рублей (до 1 метра).

Гомель

В свою очередь, по данным Гомельского лесхоза, стоимость новогодних деревьев в 2024 году такая:

до 1 метра — 11,90 рублей,

от 1 до 2 метров — 13,90 рублей,

от 2 до 3 метров — 19,30 рублей,

новогодний букет — 5,20 рублей,

дерево на подставке — 30 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Беларуси Наталья Мельникова спрогнозировала, подорожают ли в стране к Новому году икра, конфеты и мандарины. По её словам, в ведомстве активно “мониторят ценообразование” и “нарушений практически нет”. Однако есть несколько “но”.

Подорожают ли к Новому году икра, конфеты и мандарины? В МАРТ Беларуси дали прогноз