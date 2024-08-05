Скидки на мясо и сыры до 27%. Гастрономы предупредили белорусов о временном падении цен на продукты. Где найти макароны за 1,39 рубля?

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Опубликовано: 05.08.2024 13:49 , Обновлено: 05.08.2024

Белорусские торговые сети объявили о временном снижении цен на популярные продукты питания в августе. Например, мясо и сыры можно будет приобрести со скидкой до 23-27%. Кроме того, в некоторых магазинах появились макароны по невероятно низкой цене – всего 1,39 рубля за 900 г. Где найти самые выгодные предложения?

[info_b] Все листовки из различных магазинов вы можете посмотреть в галерее в конце материала. [/info_b]

Мясо и рыба

Торговая сеть “Соседи” объявила скидки на мясную и рыбную продукцию до 13 августа 2024:

Шашлык Пикничок (1 кг) — 13,99 (-18%).

Голень цыпленка в маринаде (1 кг) — 9,99 (-23%).

Грудка куриная (1 кг) - 7.99.

Фарш свиной (1 кг) — 10,99 (-12%).

Говяжий стейк Прованс (1 кг) - 18,99 (-17%).

Колбаски для жарки (1 кг) — 10,99 (-12%).

Колбаски французские с горчицей (530 г) -5,99 (-14%).

Филе минтай Del Mare (1 кг) — 11,99.

Креветки Del Mare (500 гр) — 9,99.

Рыба Кета, стейк (400 гр) — 9,99.

Рыба Нерка, стейк (400 гр) — 16,99.

Икра красная Балтийский берег в сливочном соусе (200 г) - 1,99.

и многое другое.

Листовка "Соседи"

В “Евроопте” с 5 по 18 августа цены на мясные продукты следующие:

Фарш натуральный из птицы (1 кг) — 9,99.

Фарш “Деревенский” из свинины (1 кг) — 9,99.

Свинина охлажденная, лопаточная часть, на кости (1 кг) – 7,39.

Колбаса вареная “Мортаделла новая”, высший сорт, Гродненский мясокомбинат (580 г) — 5,49.

Колбаса “Сервелат финский”, высший сорт, Гродненский мясокомбинат (270 г) — 4,59.

Колбаски варено-копченые Kabanosy, высший сорт, Белмит (550 г) — 7,29.

Ветчина вареная “Филейная”, Гродненский мясокомбинат (580270 г) — 5,49.

Бедро варено-копченой “Классическое”, Блемит (1 кг) — 11,39.

Листовка "Евроопт"

Есть “Красная цена” у “Евроопта” и на рыбу. Например, 1 кг филе минтая по 18 августа стоит 7,99.

Листовка "Евроопт"

Цены на колбасу и рыбу в “Грошыке” по 18 августа такие:

Листовка "Грошык"

А вот цены в “Хите”:

Бакалея

Макароны (900 г) за 1,49 можно купить в “Соседях” по 13 августа. Называются они — Лапша длинная Пастораль. Там же можно приобрести макароны Барилла Спагеттини (450 г) — 3,49.

В “Евроопте” предложили приобрести рис “Бабушкина кухня” (700 г) за 2,69. Красную чечевицу (400 г) — за 1,59. Макароны Pasta Zara в ассортименте — за 2,69.

К слову, в “Грошыке” макароны Pasta Zara (№27) стоят по 2,35 за 500 г (по 18 августа).

Листовка "Грошык"

Белорусам дали 7 дней, чтобы воспользоваться скидками до 50%. За сколько можно купить кофе, форель и креветки?

Овощи и фрукты

В “Соседях” по 13 августа арбуз продают по акции — 1,49 рубля за кг. А еще объявили скидки на:

Дыню (1 кг) - 3,99 (-20%)

Виноград зеленый (1 кг)— 9,99 (-29%).

Перец красный (1 кг) - 9,99 (-20%).

Томаты черри (250г) — 2,99 (-25%).

В “Евроопте” дыню “Гуляби” по 18 августа продают за 3,99 за 1 кг.

Листовка “Евроопт”А в “Грошыке” по 18 августа цуд-цана на бананы (но не только). Килограмм — по 3,99.

Листовка "Грошык"

Есть там приятные цены и на другие овощи и фрукты.

Листовка "Грошык"

В свою очередь в “Хите” стоимость следующая:

Листовка "Хит"

Сыр и другие молочные продукты

Торговая сеть “Соседи” объявила следующие цены на молочные продукты до 13 августа 2024. Например;

колбасный сыр Брест-Литовск со скидкой в 23% теперь стоит 12,99.

Сыр Милкавита 45% (180 гр) — 3,49 (-11%).

Сыр Моцарелла Гальбани 45% (150 гр) — 3,59 (-27%).

Сыр мягкий Моцарелла Бонфесто 45% один шарик (100 гр) — 2,59 (-19%).

Листовка "Соседи"

Чай, кофе

Цены на чай и кофе в “Соседях” по 13 августа следующие :

Кофе растворимый Жардин (95 г) - 8,99.

Кофе в зернах Арома голд (1 кг) - 37, 99.

Кофе 777 ЭСПРЕССО ИТАЛЬЯНО зерно (1 кг) - 27, 99.

Чай черный ГРИНФИЛД ГОЛДЕН ЦЕЙЛОН (25х2 г)- 3,99.

Чай зеленый ТЕСС ФЛИРТ (25х1.5 г) - 3, 29. Чай ДАЛАЙ АССОРТИ (39 г) - 3, 49.

Чай черный ХЭЙЛИС АНГЛИЙСКИЙ АРИСТОКРАТ (100 г): 5,99 рублей.

Листовка "Соседи"

Давайте разберемся с ценами на кофе и чай, представленными на листовке “Евроопта” с 5 по 18 августа.

Кофе в зернах:

Tchibo, 1 кг – 44,99.

Lavazza, 1 кг – 59,99.

Mocca fix gold, 500 г – 13,99.

Dallmayr classic, 500 г – 21,99.

Кофе молотый:

Coffesso jezva gold, 200 г – 8,49.

Tchibo, family, 500 г – 17,99.

Растворимый кофе

Jacobs monarch, intense, 190 г – 20,99.

Black clown, gold, 400 г – 27,99.

Nescafe gold, 95 г – 9,99.

Tchibo, gold mokka 95 г – 6,49.

Чай:

Greenfeld, lemongrass & schisandra, 20 пакетов х 1.8 г – 3,99.

Curtis,Lavender & verbena, 20 пакетов х 1.8 г – 3,99.

Curtis, summer berries, 20 пирамидок х 1.7 г и blue berries blues, 20 пирамидок х 1.8 г – 2,99.

Фиточай Fito с чабрецом, ромашка с мятой, ромашка с мелиссой, 20 пакетиков х 1.2 г – 1,99.

Зеленый чай Теа moment гавайский мохито, 20 пирамидок х 1.8 г – 2,49.

Tess, pina colada, 20 пирамидок х 1.8 г – 2,99.

Hylays черный Hyleys, 100 пакетиков х 1.8 г – 8,49.

Золотая чаша, черный айховый, 100 пакетиков х 1.5 г – 6,49.

Нуlеys английский королевский черный, 100 г – 5,99.

Черный Curtis, tender moments, 100 г – 3,99.

Черный Richard Royal Ceylon 80 г – 9,99.

Листовка "Евроопт"

Стиральные порошки и мыло

В “Соседях” цены на стиральные порошки и гели такие:

Ariel Aqua Powder Color —17,99.

Гель для стирки Waschkonig Universal — 10,99.

Листовка "Соседи"

В “Грошыке” по 18 августа также приятные цены на порошки и мыло.

Листовка "Грошык"

И в “Хите”:

Листовка "Хит"

Товары для заготовок на зиму и не только

В “Копеечке” предложили по 11 августа выгодно купить:

Пакеты для заморозки. Упаковка из 100 пакетов для заморозки марки “GOOD” стоит 2, 69 BYN.

Крышки металлические. Упаковка из 50 металлических крышек марки “GOOD” стоит 5, 99 BYN.

Листовка "Копеечка" по 11 августа

Акционные цены в “Доброноме”:

Листовка "Доброном"

Все скидки на продукты и товары для дома

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