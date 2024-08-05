Скидки на мясо и сыры до 27%. Гастрономы предупредили белорусов о временном падении цен на продукты. Где найти макароны за 1,39 рубля?
Белорусские торговые сети объявили о временном снижении цен на популярные продукты питания в августе. Например, мясо и сыры можно будет приобрести со скидкой до 23-27%. Кроме того, в некоторых магазинах появились макароны по невероятно низкой цене – всего 1,39 рубля за 900 г. Где найти самые выгодные предложения?
[info_b] Все листовки из различных магазинов вы можете посмотреть в галерее в конце материала. [/info_b]
Мясо и рыба
Торговая сеть “Соседи” объявила скидки на мясную и рыбную продукцию до 13 августа 2024:
- Шашлык Пикничок (1 кг) — 13,99 (-18%).
- Голень цыпленка в маринаде (1 кг) — 9,99 (-23%).
- Грудка куриная (1 кг) - 7.99.
- Фарш свиной (1 кг) — 10,99 (-12%).
- Говяжий стейк Прованс (1 кг) - 18,99 (-17%).
- Колбаски для жарки (1 кг) — 10,99 (-12%).
- Колбаски французские с горчицей (530 г) -5,99 (-14%).
- Филе минтай Del Mare (1 кг) — 11,99.
- Креветки Del Mare (500 гр) — 9,99.
- Рыба Кета, стейк (400 гр) — 9,99.
- Рыба Нерка, стейк (400 гр) — 16,99.
- Икра красная Балтийский берег в сливочном соусе (200 г) - 1,99.
- и многое другое.
В “Евроопте” с 5 по 18 августа цены на мясные продукты следующие:
- Фарш натуральный из птицы (1 кг) — 9,99.
- Фарш “Деревенский” из свинины (1 кг) — 9,99.
- Свинина охлажденная, лопаточная часть, на кости (1 кг) – 7,39.
- Колбаса вареная “Мортаделла новая”, высший сорт, Гродненский мясокомбинат (580 г) — 5,49.
- Колбаса “Сервелат финский”, высший сорт, Гродненский мясокомбинат (270 г) — 4,59.
- Колбаски варено-копченые Kabanosy, высший сорт, Белмит (550 г) — 7,29.
- Ветчина вареная “Филейная”, Гродненский мясокомбинат (580270 г) — 5,49.
- Бедро варено-копченой “Классическое”, Блемит (1 кг) — 11,39.
Есть “Красная цена” у “Евроопта” и на рыбу. Например, 1 кг филе минтая по 18 августа стоит 7,99.
Цены на колбасу и рыбу в “Грошыке” по 18 августа такие:
А вот цены в “Хите”:
Бакалея
Макароны (900 г) за 1,49 можно купить в “Соседях” по 13 августа. Называются они — Лапша длинная Пастораль. Там же можно приобрести макароны Барилла Спагеттини (450 г) — 3,49.
В “Евроопте” предложили приобрести рис “Бабушкина кухня” (700 г) за 2,69. Красную чечевицу (400 г) — за 1,59. Макароны Pasta Zara в ассортименте — за 2,69.
К слову, в “Грошыке” макароны Pasta Zara (№27) стоят по 2,35 за 500 г (по 18 августа).
Белорусам дали 7 дней, чтобы воспользоваться скидками до 50%. За сколько можно купить кофе, форель и креветки?
Овощи и фрукты
В “Соседях” по 13 августа арбуз продают по акции — 1,49 рубля за кг. А еще объявили скидки на:
- Дыню (1 кг) - 3,99 (-20%)
- Виноград зеленый (1 кг)— 9,99 (-29%).
- Перец красный (1 кг) - 9,99 (-20%).
- Томаты черри (250г) — 2,99 (-25%).
В “Евроопте” дыню “Гуляби” по 18 августа продают за 3,99 за 1 кг.
Листовка “Евроопт”А в “Грошыке” по 18 августа цуд-цана на бананы (но не только). Килограмм — по 3,99.
Есть там приятные цены и на другие овощи и фрукты.
В свою очередь в “Хите” стоимость следующая:
Сыр и другие молочные продукты
Торговая сеть “Соседи” объявила следующие цены на молочные продукты до 13 августа 2024. Например;
- колбасный сыр Брест-Литовск со скидкой в 23% теперь стоит 12,99.
- Сыр Милкавита 45% (180 гр) — 3,49 (-11%).
- Сыр Моцарелла Гальбани 45% (150 гр) — 3,59 (-27%).
- Сыр мягкий Моцарелла Бонфесто 45% один шарик (100 гр) — 2,59 (-19%).
Чай, кофе
Цены на чай и кофе в “Соседях” по 13 августа следующие :
- Кофе растворимый Жардин (95 г) - 8,99.
- Кофе в зернах Арома голд (1 кг) - 37, 99.
- Кофе 777 ЭСПРЕССО ИТАЛЬЯНО зерно (1 кг) - 27, 99.
- Чай черный ГРИНФИЛД ГОЛДЕН ЦЕЙЛОН (25х2 г)- 3,99.
- Чай зеленый ТЕСС ФЛИРТ (25х1.5 г) - 3, 29. Чай ДАЛАЙ АССОРТИ (39 г) - 3, 49.
- Чай черный ХЭЙЛИС АНГЛИЙСКИЙ АРИСТОКРАТ (100 г): 5,99 рублей.
Давайте разберемся с ценами на кофе и чай, представленными на листовке “Евроопта” с 5 по 18 августа.
Кофе в зернах:
- Tchibo, 1 кг – 44,99.
- Lavazza, 1 кг – 59,99.
- Mocca fix gold, 500 г – 13,99.
- Dallmayr classic, 500 г – 21,99.
Кофе молотый:
- Coffesso jezva gold, 200 г – 8,49.
- Tchibo, family, 500 г – 17,99.
Растворимый кофе
- Jacobs monarch, intense, 190 г – 20,99.
- Black clown, gold, 400 г – 27,99.
- Nescafe gold, 95 г – 9,99.
- Tchibo, gold mokka 95 г – 6,49.
Чай:
- Greenfeld, lemongrass & schisandra, 20 пакетов х 1.8 г – 3,99.
- Curtis,Lavender & verbena, 20 пакетов х 1.8 г – 3,99.
- Curtis, summer berries, 20 пирамидок х 1.7 г и blue berries blues, 20 пирамидок х 1.8 г – 2,99.
- Фиточай Fito с чабрецом, ромашка с мятой, ромашка с мелиссой, 20 пакетиков х 1.2 г – 1,99.
- Зеленый чай Теа moment гавайский мохито, 20 пирамидок х 1.8 г – 2,49.
- Tess, pina colada, 20 пирамидок х 1.8 г – 2,99.
- Hylays черный Hyleys, 100 пакетиков х 1.8 г – 8,49.
- Золотая чаша, черный айховый, 100 пакетиков х 1.5 г – 6,49.
- Нуlеys английский королевский черный, 100 г – 5,99.
- Черный Curtis, tender moments, 100 г – 3,99.
- Черный Richard Royal Ceylon 80 г – 9,99.
Стиральные порошки и мыло
В “Соседях” цены на стиральные порошки и гели такие:
- Ariel Aqua Powder Color —17,99.
- Гель для стирки Waschkonig Universal — 10,99.
В “Грошыке” по 18 августа также приятные цены на порошки и мыло.
И в “Хите”:
Товары для заготовок на зиму и не только
В “Копеечке” предложили по 11 августа выгодно купить:
- Пакеты для заморозки. Упаковка из 100 пакетов для заморозки марки “GOOD” стоит 2, 69 BYN.
- Крышки металлические. Упаковка из 50 металлических крышек марки “GOOD” стоит 5, 99 BYN.
Акционные цены в “Доброноме”:
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