Белорусам дали 7 дней, чтобы воспользоваться скидками до 50%. За сколько можно купить кофе, форель и креветки?

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Опубликовано: 02.08.2024 07:36 , Обновлено: 02.08.2024

В честь 10-летнего юбилея белорусский сервис Edostavka объявил о "праздничной подборке" товаров со скидками до 50%. Воспользоваться услугой можно до 7 августа, если оформить заказ на сайте. Среди почти 120 позиций — кофе, стиральный порошок, колбаса, форель, креветки, красная икра и многое другое. Кроме того, о скидках на продукцию объявили и другие торговые сети, хоть и не празднуют юбилеи.

Так, акционное предложение сервиса Edostavka включает около 120 продовольственных и непродовольственных товаров, скидки на которые варьируются от 10 до 50%:

сыр «President» Бри, 60%, 200 г — 9,99 рублей (раньше — 15,99; скидка -37% );

); кофе мо­ло­тый «Dallmayr» Prodomo, 500 г — 24,99 рублей (раньше — 33,99; скидка -26% );

); хлеб ва­фель­ный «Е­ли­за­ве­та» ржаной, 75 г — 1,99 рублей (раньше — 3,46; скидка -42% );

); арбуз, 1 кг — 1,49 (раньше — 2,89; скидка -48% );

); паста оре­хо­вая «Nutella, 400 г — 13, 99 рублей (раньше — 20,59; скидка -48% );

); кре­вет­ки «Море от John Dory» Vannamei Ко­ро­лев­ские, за­мо­ро­же­ные, 500 г — 29,99 рублей (раньше — 36,99; скидка -18% );

); форель «Санта Бре­мор» сла­бо­со­лёная, филе-кусок, 200 г — 10,99 рублей (раньше — 15,99; скидка -31% );

); кофе мо­ло­тый «Movenpick» Der Himmlische, 250 г — 11,99 рублей (раньше — 15,65; скидка -23% );

); сти­раль­ный по­ро­шок «Vera» уни­вер­саль­ный, 9 кг — 14,39 рублей (раньше — 19,45; скидка -26% );

); кофе в зёрнах «Dallmayr» Prodomo, 500 г — 26,99 рублей (раньше — 34,99; скидка -22% ).

[info_b]Полный список товаров из “праздничной подборки” товаров сервиса E-dostavka можно посмотреть на их официальном сайте, то есть здесь. И напомним: предложение действует до 7 августа.[/info_b]

Где ещё объявили скидки?

Green

В магазинах сети Green продается по 6 августа на акции филе-кусок форели «Местное известное» за 17,99 рубля (300 г), также предлагают купить филе горбуши с кожей (600 г) и филе хека без кожи (тоже 600 г) этой же марки. Кроме того, Green объявил скидки на:

филе горбуши, 1 кг — 15,99 рубля,

скумбрия, 1 кг — 7,79,

филе камбалы Polar порционное, 400 г — 10,99 рубля,

филе куски-форели «Океан в подарок», 200 г — 8,99 рубля,

стейк трески, 600 г — 14,99 рубля,

и не только (полный перечень — в [link href=“https://www.green-market.by/shares/novye-aktsii-2” target=“_blank” rel=“noopener”] листовке [/link]).

“Маяк”

Торговая сеть “Маяк” решила порадовать белорусов скидками в рамках акции “Мясные дни”. Так, до 4 августа в магазинах по всей стране можно выгодно купить свинину для запекания и мясо на кости — за 12,59 и 7,39 белорусских рублей.

Prostore

А вот по каким сниженным ценам по 5 августа предлагают рыбную продукцию в магазинах сети Prostore:

Скумбрия замороженная, 1 кг — 7,99 рубля.

Филе минтая мороженое, 1 кг — 11,99 рубля.

Окунь морской золотистый охлажденный, 1 кг — 27,99.

Фарш трески свежемороженый, 750 г — 11,49.

Скумбрия атлантическая подкопченная, 1 кг — 19,99 рубля.

Ранее Telegraf.news писал, что кондитерская фабрика “Спартак” объявила скидки до 59% на свои конфеты и нугу в фирменных магазинах. Сколько продлится акция, производитель не уточнил, однако предупредил, что количество товара ограничено.

«Невероятно низкие цены» — «Спартак» объявил скидки до 59% на «самые вкусные» конфеты и нугу. Где купить?