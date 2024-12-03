Скидки - до 90%. Белорусская торговая сеть обрушила цены на форель, кофе, бекон, сыры. А где предложили 2 товара по цене 1?
Хоть "черная пятница" уже позади, белорусские магазины продолжают привлекать покупателей с помощью акций и скидок. Так, сеть Green объявила на три дня скидки до 90% на десятки разных товаров. А в интернет-магазине Edostavka своя акция: предложили купить два товара по цене одного (то есть скидка 100% на второй продукт). В сети "Гиппо" тем временем готовятся к "выходному буму" со скидками на кофе, фрукты, рыбу и не только.
Green
Акцию на период с 5 по 8 декабря в Green подготовили ко дню рождения сети. Условия таковы: покупаете один товар по обычной цене и второй такой же забираете со скидкой до 90%. Конечно, участвуют не все товары, но список внушительный. Это в том числе:
- Мороженый стейк радужной форели, 400 г - 34,79 рубля за первый товар и 13,92 за второй (-60%).
- Печень трески Ican, 115 г - 16,49 и 6,6 рубля (-60%).
- Сыр мягкий с белой плесенью Danke камамбер, 125 г - 9,09 и 4,55 (-50%).
- Кофе молотый Lavazza Qualita Oro, 250 г - 32,69 и 9,81 (-70%).
- Капсулы для стирки “Персил” колор, 14 шт - 33,85 рубля за первый товар и 3,39 за второй (-90%).
- Бекон “Деревенский” из свинины, 100 г - 4,97 и 1,99 (-60%).
- Масло подсолнечное “Местное известное” нерафинированное, 500 мл - 14,03 и 5,61 (-60%).
- Печень трески “Пять морей”, 120 г - 13,99 и 5,6 рубля (-60%).
- Шоколад молочный Alpen Gold Max Fun взрывная карамель, мармелад и печенье, 140 г - 8,97 и 0,9 (-90%).
Также в Green с 6 по 8 декабря пообещали скидку 30% на торты марки “Местное известное”.
Edostavka
Тем временем интернет-магазин Edostavka на период до 08:00 6 декабря декабря предложил покупать два товара по цене одного. В акции участвуют:
- Тунец Oggo филе в собственном соку, 170 г - 6,98 рубля.
- Полотенца бумажные Zeno Mega roll, двухслойная - 4,64.
- Смесь сухая «Maggi» для котлет, 54 г - 3,18.
- Комплект батареек Ergolux, 4 штуки - 3,58.
- Средство для устранения засоров «911» активные гранулы, 500 г - 11,28.
- Презервативы Masculan classic, 10 штук - 20,68.
- Сгущенное кокосовое молоко King Island, 180 г - 13,74.
- И не только.
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“Санта”
В магазинах торговой сети “Санта” по 10 декабря на “ай да цене” тоже немало товаров. [link href=“https://www.santa.by/pokupatelyam/vygodnye-predlozheniya/goods/ay-da-tsena/?DISCOUNT=ay-da-tsena&PAGEN_1=1” target=“_blank” rel=“noopener”] Снизили [/link] цены на шоколад, чай, разные колбасы, ветчину, плавленый сыр, креветки, рыбные консервы, макароны и пр.
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“Гиппо”
В магазинах торговой сети “Гиппо” с 6 по 8 декабря [link href=“https://gippo.by/clients/stock/vykhodnoy_bum/” target=“_blank” rel=“noopener”] решили [/link] провести “выходной бум” и сделали скидки на:
- авокадо, 1 кг - 9,99 рубля,
- хурму, 1 кг - 6,99,
- колбаски из птицы “Венские” охлажденные, 1 кг - 10,99,
- форель мороженую с головой, 1 кг - 20,99,
- горошек зеленый молодой Bonduelle, 420 г - 4,59,
- креветку королевскую вареную мороженую, 1 кг - 21,99,
- филе-кусок слабосоленой форели радужной “Океан в подарок”, 200 г - 12,69,
- кофе молотый Lavazza Crema e Gusto Dolce, 250 г - 14,99,
- стиральный порошок Tide Color, 6 кг - 31,99,
- и не только.
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