Скидка — 50%. "Белтелеком" предложил "окунуться в мир чтения", снизив цену на электронные книги

Опубликовано: 13.11.2024 13:50 , Обновлено: 13.11.2024

Национальный оператор электросвязи "Белтелеком" объявил 50%-ную скидку для всех любителей книг. Так, с 1 ноября по 15 января новые абоненты "могут погрузиться в мир чтения", оформив подписку на один из тарифных планов электронного сервиса "Литрес".

В пресс-службе “Белтелекома” подчеркнули, что воспользоваться акционным предложением можно исключительно при первом подключении безлимитных тарифных планов доступа в Интернет, а также актуальных пакетов услуг линеек “Ясна” и “Семейный”.

Для того, чтобы получить 50%-ную скидку, нужно подписаться на любой тарифный план от сервиса “Литрес” и активировать льготу, после чего в “Белтелекоме” пообещали “наслаждение чтением” в течение 30 дней со скидкой после бесплатного 14-дневного промопериода.

Сколько стоит?

На сайте “Белтелекома” указаны следующие тарифы в месяц без учёта скидки в 50%:

тарифный план «Стандарт» — 9 рублей,

тарифный план «Премиум» — 15,60 рублей,

тарифный план «Аудио» — 18 рублей,

тарифный план « Гибрид» — 21,60 рублей.

[info_b]Подключить услугу можно в приложении “Мой Белтелеком”, кабинете пользователя или в сервисных центрах. Для чтения книг необходимо скачать приложение “Литрес” в App Store или Google Play или воспользоваться веб-версией платформы на сайте litres.ru.[/info_b]

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На что ещё предложили скидки?

Национальный оператор электросвязи “Белтелеком” объявил 100%-ную скидку для новых абонентов. Акция распространяется на пакет “Семейный HD”, который включает в себя 6 телеканалов “для всей семьи”. В пресс-службе организации отметили, что акционное предложение продлится до конца 2024 года.

Так, на протяжении октября, ноября и декабря новые пользователи услуг «Белтелекома» могут абсолютно бесплатно подключить пакет «для уютных киновечеров», в который входят такие телеканалы, как:

VHS, «Феникс плюс кино», Live Music Channel, «Советские мультфильмы», «Охотник и рыболов», «Еда Премиум Международный».

При этом в «Белтелекоме» [link href=“https://t.me/bybeltelecom/6058” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link], что скидка 100% предоставляется на два месяца с момента подключения. А подключить пакет «Семейный HD» можно в кабинете пользователя, сервисном центре или приложении «Мой Белтелеком». После того, как акция завершится, стоимость 6 платных телеканалов составит 3,5 рубля в месяц.

Белорусам предложили скидки до 58% на конфеты и батончики весь ноябрь. Где купить по «горячим ценам»? Помимо этого, “Белтелеком” объявил ещё одну 100%-ную скидку для новых абонентов. Акция распространяется на 6 телеканалов с фильмами для “киноманов, спортивных болельщиков и любителей путешествий”, где “каждый найдёт что-то интересное для себя”. Правда, в “Белтелекоме” отметили, что предложение действительно только на протяжении месяца.

В пресс-службе национального оператора электросвязи сообщили, что с 17 октября «Белтелеком» предоставляет возможность бесплатного просмотра 6 телеканалов с «эксклюзивным контентом» для всей семьи, среди которых:

TV 1000 Premium (кнопка 181),

TV 1000 Megahit (кнопка 182),

TV 1000 Comedy (кнопка 183),

ViP Serial (кнопка 184)

«Спортивный телеканал Viasat HD» (кнопка 185),

Viasat Nature/ Viasat History HD (кнопка 186).

[info_b] Подключить пакет «VIP HD» можно в кабинете пользователя, сервисном центре или приложении «Мой Белтелеком». После того, как акция завершится, перечисленные выше телеканалы будут платными.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что “Белтелеком” сообщил о запуске двух новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 9 сентября в тестовом режиме белорусы смогут посмотреть передачи о тайнах планет и развитии цивилизаций, необъяснимых феноменах, хиромантии и многом другом. При этом как долго продлится вещание, в компании не уточнили.

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