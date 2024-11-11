Скидки до 55%. Магазины Беларуси объявили "глобальную распродажу" на 1500 товаров. Когда?

Опубликовано: 11.11.2024 10:50 , Обновлено: 25.04.2025

В честь "чёрной пятницы" магазины Беларуси объявили скидки до 55%. Так, например, "Белпочта" дала 4 дня, чтобы воспользоваться акционным предложением и закупиться всем необходимым до 15 ноября. Маркетплейс Emall запустил "грандиозную распродажу" более чем на 1500 товаров, а в "Соседях" и вовсе пообещали пиццу за полцены.

“Белпочта” объявила о скидках до 50% на товары в своём Интернет-магазине, среди которых:

бытовая химия,

детские игрушки,

косметика,

мебель и аксессуары,

одежда,

обувь,

галантерея,

текстиль,

техника,

электроника,

товары для животных и др.

В “Белпочте” добавили, что акция приурочена к “чёрной пятнице” и продлится до 15 ноября. Ознакомиться со списком товаров можно в специальном разделе Интернет-магазина, то есть здесь. При этом в пресс-службе уточнили, что “количество товаров ограничено”, а оплатить покупки можно картами рассрочки «Халва» и «Карта покупок» на 3 месяца.

Одни из товаров, которые участвуют в акции

В Emall скидки до 55%

Белорусский маркетплейс Emall с 6 по 13 ноября объявил “грандиозную распродажу” на более 1500 товаров со скидками до 55%, среди которых:

бытовая техника,

специи и приправы,

чай и кофе,

кондитерские изделия,

крупы,

товары личной гигиены,

корм для животных и др.

В пресс-службе Emall отметили, что многие товары доступны для оплаты частями, в том числе и акционные:

оплата частями доступна для заказов на сумму от 100 рублей — и это может быть как отдельный товар, так и сборный заказ; товары, доступные для оплаты частями, имеют соответствующую отметку «Оплата частями» или указание минимального ежемесячного платежа.

Одни из товаров, которые участвуют в акции

Что предложили в “Грошыке?

Cеть магазинов “Грошык” тем временем объявила “глобальную распродажу” по 17 ноября. Так, например, корм для котов стоит 0,48 рубля, зелёный крупнолистовой чай — 2,49 рубля за 100 граммов, а полкило печенья к чаю обойдётся белорусам в 2,99 рубля. Посмотреть полный список акционных товаров можно на сайте дискаунтера, то есть здесь.

Пицца за полцены от “Соседей”

Сеть магазинов “Соседи” подарила белорусам возможность приобрести вторую пиццу Nravizza со скидкой 50%. В пресс-службе пообещали, что акция действительна на протяжении каждого вторника и пятницы на протяжении всего ноября. Скидка предоставляется на кассе на пиццу Nravizza с наименьшей стоимостью в чеке. При этом не распространяется на акционные пиццы, семейные и пиццы на подложках.

Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Коммунарка” рассказала о своих традиционных скидках на месяц. В этот раз — только на конфеты и батончики, но зато снижение до 58%. Посмотрели, на какую именно продукцию объявили скидки.

Белорусам предложили скидки до 58% на конфеты и батончики весь ноябрь. Где купить по «горячим ценам»?