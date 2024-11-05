Белорусам предложили скидки до 58% на конфеты и батончики весь ноябрь. Где купить по "горячим ценам"?

Опубликовано: 05.11.2024 18:29 , Обновлено: 09.01.2025

Минская кондитерская фабрика "Коммунарка" рассказала о своих традиционных скидках на месяц. В этот раз - только на конфеты и батончики, но зато снижение до 58%. Посмотрели, на какую именно продукцию объявили скидки.

Так, “горячие цены”, по информации производителя, будут действовать с 6 ноября по 3 декабря . И, как обычно, в фирменных магазинах “Коммунарки”. Вот на что снизили цены:

Конфеты “Грильяж минский”, 1 кг - 18,99 рубля (без скидки - 23,81, -20%), Конфеты “Беловежская пуща” с клюквенным пюре, 1 кг - 17,99 (не на акции - 20,65 рубля, -13%), Конфеты “Грильяж в шоколаде”, 1 кг - 24,99 (обычная цена - 32,33, -23%), Батончик “Зарядись”, 1 кг - 11,99 (без скидки - 28,67 рубля, -58%), Конфеты “Знічка”, 1 кг - 13,99 (не на акции - 18,58, -25%), Конфеты “Сорванец”, 1 кг - 9,99 рубля (цена без снижения - 16,2, -38%), Конфеты “Коммунарка” с фундуком и воздушным рисом, 1 кг - 21,99 (без скидки - 25,69, -14%), Конфеты “Муренка”, 1 кг - 9,99 (не на акции - 13,21, -14%), Конфеты “Золотая лирика”, 1 кг - 15,99 (обычная цена - 20,41, -22%), Конфеты Grand Souffle со вкусом капучино, 1 кг - 9,99 (без снижения стоимости - 17,24 рубля, -42%).

Что готовят производители сладостей белорусам к Новому году

Ранее Telegraf.news сообщал, что кондитерская фабрика “Красный пищевик” анонсировала свои новинки к Новому году — зефир с разными вкусами и халву со “жгучим перцем”. Представитель производителя на пресс-конференции рассказала, что стоит ждать в “Сундуке со сказками”, а в какой зефир пообещали добавить “секретный ингредиент”.

Также “Красный пищевик” анонсировал новинки в линейке жевательного зефира: со вкусом мандарина, марципана (этот должен быть в форме елки) и «лимонадными вкусами».

Представители кондитерских фабрик «Коммунарка» и «Спартак» на этой же пресс-конференции рассказали, что планируют к Новому году выпустить десятки разных праздничных наборов: в форме чемодана, змеи, а также в привычных картонных коробках.

Кондитерская фабрика пообещала белорусам зефир со вкусом шампанского и халву со «жгучим перцем». Когда ждать новинок?