Скачки курса белорусского рубля были временными? Финансовый аналитик дал долгосрочный прогноз по доллару

Опубликовано: 28.01.2025 10:04 , Обновлено: 28.01.2025

Финансовый аналитик Александр Шкут озвучил долгосрочный прогноз по курсу доллару в Беларуси. По его словам, высокая волатильность белорусского рубля, которую можно было наблюдать в конце прошлого года, была временной. Однако, не всё так однозначно - эксперт не исключил прилёта "какого-то неожиданного чёрного лебедя".

По словам Шкута, на сегодняшний день курс белорусского рубля, который заметно падал в конце прошлого года, уже “стабилизировался”. Эксперт назвал два основных фактора, которые, по его мнению, повлияли на снижение курса национальной валюты:

рост золотовалютных резервов (для этого Нацбанк, как правило, скупает валюту с рынка, что не может не отразиться на курсе),

санкции США, введённые администрации Джо Байденом против российского нефтегазового сектора.

[info_b]По официальным данным Национального банка Беларуси, обновлённым 8 января, общий объём золотовалютных резервов Беларуси за месяц вырос на 127,7 млн долларов и превысил 8,9 млрд долларов. Пополнение ЗВР произошло главным образом именно за счёт увеличения резервных активов в иностранной валюте.[/info_b]

Говоря об эффекте американских санкций, Шкут в интервью порталу “Про бизнес” отметил, что хотя сами санкции заработали лишь в январе 2025 года, они оказали “психологическое влияние” на мировой валютный рынок ещё в декабре прошлого год.

“Однако уже в январе мы увидели стабилизацию, поскольку к любым санкциям участники рынка быстро подстраиваются. Так что прошлогодняя волатильность была временной”, - заявил эксперт.

Впрочем, очевидных предпосылок для “очень существенного” ослабления курса белорусского рубля финансовый аналитик в настоящее время не видит. По его мнению, высокая волатильность рубля может сохраниться из-за различных геополитических событий в мире.

“Курс рубля может в моменте существенно уходить как вверх, так и вниз”, - дал общий прогноз специалист и дополнил его конкретными цифрами. По его мнению, среднегодовой курс белорусского рубля будет оставаться “в пределах текущих значений” — в диапазоне 3,5−3,6 рубля за доллар.

При этом Шкут не исключил такой возможности, что ситуация с экономикой “изменится фундаментальным образом”, если вдруг “прилетит какой-то неожиданный чёрный лебедь” - так экономисты называют какие-то случайные или труднопрогнозируемые события, которые могут иметь существенные последствия для мирового рынка.

[info_b]Полностью с интервью Александра Шкута и его рекомендациями для бизнеса можно ознакомиться на портале “Про бизнес” по ссылке.[/info_b]

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