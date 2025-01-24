Нацбанк Беларуси оставил прежними «расчётные величины стандартного риска» седьмой месяц подряд. Что это значит?

Опубликовано: 24.01.2025 20:29 , Обновлено: 24.01.2025

Национальный банк Беларуси оставил неизменными значения расчётных величин стандартного риска (РВСР) на февраль 2025 года. Это означает, что ставки по кредитам, скорее всего, останутся на прежнем уровне. Эти значения будут действовать уже седьмой месяц подряд.

Ориентиры для ставок:

Для бизнеса (юрлица) : по новым кредитам в белорусских рублях (кроме льготных) — 12,50% годовых.

: по новым кредитам в белорусских рублях (кроме льготных) — 12,50% годовых. Для населения (физлица) : по новым кредитам в белорусских рублях (кроме льготных) — 17,71% годовых.

Что такое РВСР и почему это важно?

РВСР — это инструмент, который Нацбанк использует с 2019 года для сдерживания рисков в банковской системе. Если банк захочет установить ставки по кредитам или депозитам значительно выше РВСР, ему придётся выполнять более строгие требования по капиталу и резервам. Это делает рискованные кредиты менее выгодными для банков.

Нацбанк рассчитывает РВСР не реже одного раза в три месяца, опираясь на средние ставки по кредитам и депозитам семи крупнейших банков страны за прошлый месяц. Учитываются ставки по новым срочным вкладам физлиц и новым кредитам для бизнеса и населения (кроме льготных).

Что это значит для клиентов?

Неизменность РВСР на протяжении семи месяцев может говорить о том, что резких скачков ставок, скорее всего, не предвидится. Зная величину РВСР, можно избежать лишних трат. Если банк предложил кредит под ставку, значительно превышающую РВСР, стоит рассмотреть предложения других банков.

[info_b]Подробнее о РВСР можно узнать на сайте Национального банка.[/info_b]

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